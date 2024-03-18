台灣文化獎頒獎典禮 鼓勵推廣民謠3團體

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北18日電）由台北西區扶輪社主辦的「台灣文化獎」今天舉行頒獎典禮，今年由屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會、屏東縣滿州鄉民謠協進會以及巴雀藝術各獲獎牌及獎金新台幣15萬元，表彰其對保存台灣民謠的貢獻。

今天頒獎典禮全場以台語進行，社長陳伯嘉在頒獎典禮上表示，這次受獎的3個團體都是長期推廣台灣民謠並創新演唱、融合不同元素致力傳承台灣民謠的優質團體。未來西區扶輪社將繼續獎勵從事台灣文化研究、推廣、保存的各個團體，以體現台灣文化獎的精神。

台北西區扶輪社文化獎主委林承峯強調，台灣民謠演出感動人心，這些台灣民謠透過團體或個人創作而成，口語代代相傳，與台灣文化息息相關。林承峯說，這次得獎團體以台灣民謠融合各種方式演出，希望透過台灣民謠持續推廣台灣文化，延續台灣民族情感與傳統文化。

擔任評審的北藝大音樂系教授吳榮順接受中央社記者訪問表示，這屆收到非常多推薦團隊，最後選出3個得獎團體，主要因為他們長年致力在演出中推廣台灣民謠，值得鼓勵。

今年獲獎的3個團隊，分別是屏東縣文化局推薦的屏東縣恆春鎮思想起民謠促進會、屏東縣滿州鄉民謠協進會，都是長期以傳統恆春民謠和滿州民謠為主，進行有系統地傳習、推廣和創新演唱。

另一個由新竹縣文化局推薦的「巴雀藝術」，秉持宗旨「傳承與創新」，用古典音樂形式，詮釋台灣民謠創作的樂曲，將台灣音樂推向世界。

頒獎人民謠演唱家陳明章表示，年輕時聽到鄧雨賢與楊三郎的歌聲，就立志要做音樂家；也看到李梅樹、洪通與陳澄波的畫，這些藝術傳承了台灣文化，台灣才有根。陳明章說，台灣文化獎非常有意義，希望可以繼續辦下去。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北西區扶輪社今年適逢成立69週年，該社於40週年時，為延續並實現提升台灣文化及服務社會造福人群的扶輪理想，決設台灣文化獎，主旨為獎勵在國內外從事有關台灣文化的研究、推廣、保存等事功。

另外，也為鼓舞學者及專家從事相關學術研究，貢獻台灣社會並增進國際友誼為宗旨。台灣文化獎至今連續舉辦30年，堪稱台北西區扶輪社獨特、優良傳統。（編輯：張雅淨）1130318