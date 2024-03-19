多倫多「書蟲俱樂部」活動 台灣風土民情話題引迴響

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者胡玉立多倫多18日專電）多倫多僑教中心今年首創「書蟲俱樂部」，首場活動14日邀請加拿大台裔作家李潔珂，分享她筆下描繪台灣風土民情書籍，結合大自然體驗與觀察的心得，獲得與會人士熱烈迴響。

多倫多僑教中心主任藍柏青向中央社表示，成立「書蟲俱樂部」（Bookworm Club）舉辦活動的初衷，是希望透過邀請台裔作家與僑民互動交流，滿足多倫多地區書友對閱讀的期盼，進一步透過書籍推廣台灣地景人文。

藍柏青提到上任一年來走訪各地僑社，發現僑民家庭對閱讀有一定需求，台裔社群不乏知名作家，海外華文作家也很樂意到多倫多來推展作品，僑教中心為此開辦「書蟲俱樂部」試水溫。

正值加拿大籍的台英混血作家李潔珂近期返國，欣然應邀擔任俱樂部活動首發作家，談論她筆下的第一本兒童繪本A Garden Call Home，以及第三本書Despersals。

李潔珂是第三代移民，母親來自台灣，父親是英裔，她在加拿大長大，於英國求學，現居德國。歷來創作書寫獲得多項國際獎項肯定，其中「山與林的深處」（Two Trees Make A Forest）中譯本已於2022年在台灣出版；今年最新出版的Despersals也剛簽下中譯版合約。

李潔珂現場除朗讀新書，並暢談探究多元文化背景、追尋家族歷史、結合大自然體驗與觀察的書寫心路歷程。

至於兒童繪本A Garden Call Home，描述一對移民母女自加拿大返台旅行，母親在台灣山林間情感流露，母女返加後還有動人心弦的故事發展；Despersals則是透過探索植物在世界各地的背景淵源與各種族裔人群呼應；書中許多篇章如高麗菜、芒果等，都和台灣植物有關。

李潔珂鼓勵每個人向家人探問、或是分享家族歷史和生活經驗留下紀錄，「因為那將會是個人與土地、自然、血源和傳統建立連結，讓世代傳承的關鍵」。

「書蟲俱樂部」活動由世界愛亞青年協會會長宋文中主持，活動現場僑教中心圖書室座無虛席，還有僑民從渥太華前來與會，互動熱絡。（編輯：張芷瑄）1130319