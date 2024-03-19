聾人表演團體「众月藝創所」成立 盼創造藝術共融

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）關注社會多元議題、用藝術推動文化平權的表演團體大可創藝，今天宣布將長期發展的聾人藝術創作計畫品牌化，成立戲劇表演團體「众月藝創所」，提供舞台給表演者，並分享共融多元節目。

大可創藝創辦人潘思廷表示，團隊長期以推動文化平權作為創作內容根基，發現了台灣聾人藝術家面臨沒舞台發展的困境，2020年發起「聽障共創計畫」公開徵選聾人表演者，並邀請知名聽障表演藝術家林靖嵐加入，陸續推出「我們在安靜中跳舞」、「Feel Together 一場尋找共感的練習」作品。

潘思廷分享，在長期培訓與演出後，2023年團隊邀請聾人表演者各自編導創作小品，集結成「聾人藝術生活案內帖」，讓喜愛藝文表演及創作的聾人自由發聲。在感受到他們對舞台的渴望，大可創藝決定以品牌化角度創立「众月藝創所」，以專業劇團的經營模式，持續養成「聽障共創計畫」，讓這群聾人表演者能走得更穩、更長遠。

今天現場聽障表演藝術家林靖嵐也與夥伴帶來精彩演出，並透過手語翻譯員分享，她過去曾在法國聽障藝術節、英國聾人電影節接觸到多元的藝術互動模式，更長期待在墨西哥與當地聾人藝術團體交流。

林靖嵐提到，很開心現在台灣也有「众月藝創所」的誕生，讓他們有機會去發表內心想法，也期待外界給予他們鼓勵，促進聽人與聾人間的合作交流。

「众月藝創所」品牌成立後，今年將有一系列的工作坊與演出計畫，包含「重聲列車」、「聚．众 Gala匯演」、「聚．众 國際節目On The Way」等，希望讓這個藝術共融的交流平台更加豐沛熱絡。（編輯：張雅淨）1130319