北市安康平宅變動風景 「移動的自由」展出

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（中央社記者王寶兒台北21日電）台北市興隆社會住宅自2014年起逐一興建至今，原先建物安康平宅也隨之將慢慢走入歷史，物換星移間的風景變化，成為「移動的自由」展覽，呈現移動中的群體樣貌。

安康平宅曾為台北市規模最大、戶數最多的平價住宅，在安康平宅採分區改建之際，原居民陸續遷入興隆社宅，一般戶和安康戶混居下，共同走過舊式平價住宅轉變為現代化社會住宅空間的過程。

在策展團隊「明日製作所」策劃執行下，興隆社宅公共藝術計畫「我們在文山相遇」階段性成果展「移動的自由」因此誕生，呈現安康平宅的歷史與居民日常。

明日製作所透過新聞稿表示，2022年起於安康平宅設立藝術工作站「興隆小客廳」，以交流陪伴觀察在地需求，並不定期舉辦藝文活動，該工作站此次也成為展場空間之一。

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「移動的自由」展覽將揭示移動的不同面向，例如明日製作所的「在小客廳遇見你」，透過物件呈現居民故事；風景映畫創作社「廢墟的獨白」紀錄片記錄2019年第一波安康平宅搬遷遺留的痕跡；攝影藝術家陳伯義系列攝影作品「百福臻」則為安康居民在自己的家拍下全家福。

「移動的自由」展覽將於3月23日、4月13日舉辦藝術家工作坊，多向度分享安康平宅的點滴，展期即日起展出至4月21日。（編輯：張雅淨）1130321