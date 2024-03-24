國際城市劍道文化交流大會高雄登場 真刀演武吸睛

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）2024年國際城市劍道文化交流大會今天在國立中山大學開幕，今年適逢高雄市定古蹟武德殿落成百年，交流大會擴大舉辦，日本、美國、韓國、德國、希臘等逾400名劍道高手雲集。

高雄市政府文化局表示，為期3天活動除有高水準精彩劍道賽事，更有難得一見的流派演武襯托其中，展現武道文化多樣性及藝術價值，精彩可期。

文化局發布新聞稿表示，1924年完工的武德殿是州廳級武道館，文化局於2004年修復完工，就以恢復古蹟武道場域精神為目標，持續與社團法人高雄市劍道文化促進會合作推廣劍道文化。

日本宮本武藏兵法二天一流劍術第11代宗家陳信寰駐館傳授武道，也讓武德殿成為全台首座以原始功能再利用的古蹟。今年適逢武德殿落成百年之喜，除全日本拔刀道連盟會長菅野茂親自下場於開幕典禮真刀演武，還有10多名來自日本高段數（7段）女子選手參與盛會。

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陳信寰另一身分為台灣劍道聯盟會長，文化局指出，陳信寰所帶領劍道團隊與公益財團法人日本台灣交流協會高雄事務所合作推廣劍道國際城市交流將近20年，已形成春季在高雄、夏季在韓國、秋季在日本交流及落地接待的慣例。

文化局進一步說明，武德殿所在地區是高雄在日治時期第1個依都市計畫擘劃棋盤式現代街區，當年填海造陸而成的濱海新市街「哈瑪星」是高雄現代化起點，至今仍保留許多文化資產。（編輯：陳仁華）1130324