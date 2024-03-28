5月來台 爵士天后戴安娜克瑞兒：真誠做音樂就開心

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）擁2座葛萊美獎、天后級爵士演唱家戴安娜．克瑞兒睽違台灣8年，5月將來台舉行音樂會。戴安娜．克瑞兒從爵士到流行，從老歌翻唱到原創毫無窒礙；她說只要發自真誠，做什麼音樂都會開心。

年屆60歲，戴安娜．克瑞兒（Diana Krall）未減美貌，嗓音依舊慵懶，充滿活力，她曾表示她很開心自己是演奏鋼琴也唱現場的歌手，「現場演出非常自由，任何冒出腦海中的點子，都可以隨著觀眾反應成為可能。」

根據牛耳藝術資料，克瑞兒被「紐約時報」稱為同時代最受矚目女爵士樂歌手，至今擁有8張告示牌排行榜爵士冠軍專輯、2座葛萊美獎、10座朱諾獎、9座金唱片獎等。

克瑞兒嗓音冷靜撩人，聲線辨識度極高，唱片銷量超過1500萬張，可說是當代最具影響力的爵士歌手之一；但她也關心社會議題，10年前她曾應加拿大知名搖滾歌手尼爾楊（Neil Young）之邀，為捍衛加拿大印地安人權益舉辦一系列音樂會，「我很自豪地跟我的孩子們說，這是為了更好的世界」。

克瑞兒說，用演出捍衛加拿大印地安人權利這件事情，某種程度上改變了她的生活，「它讓我意識到，我不必只停留在爵士歌手的角色中，只要真誠，我可以做任何我想做的事。沒有任何一顆水晶球可以預測大家會喜歡什麼或不喜歡什麼，所以真誠開心做音樂還是最重要的一件事。」

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面對現在也喜歡音樂的年輕世代，克瑞兒說，現在是一個即時、串流的時代，跟她以前的音樂世界完全不一樣，「當然還是很多人買黑膠唱片，很多人去俱樂部演唱，也就是說，現在的歌手正在經歷一個不同載體同時存在的世界；我只能說，如果真的喜歡音樂，只要踏出去參加試鏡或甄選，就會有機會。」

戴安娜．克瑞兒音樂會將於5月22日及23日演出，地點在台北國家音樂廳；同台演出者包括美國貝斯手東尼．加尼爾（Tony Garnier）及美國鼓手麥特．張伯倫（Matt Chamberlain）；節目全長90分鐘，沒有中場，曲目現場公布。（編輯：陳仁華）1130328