太保武解元黃奠邦古墓 進入指定或登錄古蹟審查程序

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（中央社記者蔡智明嘉義縣28日電）嘉義縣文化觀光局今天召開清代黃奠邦墓文化資產審議會，同意進入指定或登錄審查程序；清乾隆時期武解元黃奠邦協助福康安平定林爽文事件，受封為「順勇巴圖魯」，葬嘉義縣太保市。

文觀局今天上午召開文化資產審議會，審議「太保解元黃奠邦墓」是否具備古蹟價值潛力，備受外界矚目；文資科長張志聰告訴中央社記者，現場由出席委員過半數同意，決議進入指定或登錄審查程序。

文觀局指出，去年3名專家學者現場勘查，評估此案具有文化及歷史價值，予以列冊追蹤，今天審議會決議進入指定或登錄審查程序，應可列為歷史建築或古蹟。

文觀局表示，依史料記載黃奠邦為乾隆42年丁酉科（西元1777年）武解元，協助大學士福康安平定林爽文事件，福康安上書乾隆表彰有功人士，黃奠邦受封為「順勇巴圖魯」。

巴圖魯為滿語，意為「英雄」、「勇士」，為滿族傳統封號之一，後來成為清朝時期賞賜有戰功之人的封號。

黃奠邦古墓墓碑上方左右刻「皇清」2字，中行字為「欽賜順勇巴圖魯授知府丁酋科解元謚磐軒黃公之墓」，右下為「嘉慶庚辰年葭月」，左下「五大房子孫立」，墓前有2隻守護神獸石獅，但面目已風化。（編輯：陳仁華）1130328