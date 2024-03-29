普立茲得主經典著作 「鐵幕降臨」揭共產政權面紗

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（中央社記者葉冠吟台北29日電）「你真的認識共產黨嗎？」普立茲獎得主安愛波邦經典著作「鐵幕降臨：赤色浪潮下的東歐」推出台灣版，揭開蘇聯老大哥全面接管東歐方法，作者更在序文直言歷史舊事將會重演。

第2次世界大戰結束後，龐大的東歐世界落入蘇聯手中。蘇聯領導人史達林與他的祕密警察著手將十幾個原本樣貌完全不同的國家，轉變為一套全新的道德與政治體系「共產主義」，宛如一場大規模政治實驗。

在被翻譯超過20種語言的「鐵幕降臨」一書中，作者安愛波邦（Anne Applebaum）透過翻閱東歐各國原始檔案，訪談歷史見證者，一一追溯東歐各國的政黨、教會、學校、媒體、社運組織及公民社會的一切，如何遭到新政權的控制、分化或消滅，祕密警察及種族清洗又是如何變成鐵幕籠罩下的嶄新日常。

安愛波邦是美國著名媒體人，當共產政權在東歐倒台時，她正以「經濟學人」外派記者身分派駐波蘭，是第一批帶回當地消息的記者，讓「鐵幕」真實樣貌公諸於世。

在台灣版作者序中，安愛波邦更直言「舊事將會、甚至正在重演」，2022年，駐烏克蘭的俄國軍人接管中小學和大學等教育機構，禁止人們閱讀烏克蘭文書籍和說烏克蘭語，強迫烏克蘭人使用俄羅斯的語言和符號。

她表示這套做法並非新發明，1944至1956年間蘇聯軍警也曾試圖接管各類機構，改造教育和藝術，並以象徵蘇維埃帝國權力的符號來包圍帝國的新子民，「當年他們迫害異議分子，今日亦然。當年他們希望新殖民地的人民複述口號與列隊前進，今日亦然。21世紀抵達烏克蘭的俄國軍隊，遵循的是20世紀所寫下的劇本。」

衛城出版副總編輯、本書責任編輯洪仕翰告訴中央社記者，安愛波邦花費6年完成的這部經典，聚焦於東歐人在共產鐵幕之下的真實生活經驗，使台灣讀者明白，東歐人的實際共產經驗，其實並不同於政治寓言小說家喬治．歐威爾（George Orwell）在「一九八四」中的預測，也與漢娜．鄂蘭（Hannah Arendt）等極權政治理論家的描述有不少相異之處。

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洪仕翰表示，最重要的是書中照見東歐人真正面臨的極端選擇：「阿共打贏了怎麼辦？生活會有哪些改變？人們為何選擇與當權者合作而非反抗到底？如何能保有自己的自由、良知與人性？」他認為這對於生活在地球彼端的台灣讀者並不陌生。

洪仕翰指出，台灣也曾歷威權統治時期，也持續受共產陰影威脅，更不用說2022年俄烏戰爭爆發後，極權的陰影看似又有復甦跡象。「凡此種種，都讓我們更有動機去認識東歐這段被遺忘的過往。」今年是東歐擺脫共產極權、走向民主化的35週年，他期待在這個時間點引進本書，希望歷史能繼續作為讀者的指引。（編輯：陳政偉）1130329