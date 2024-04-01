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紙風車高雄規劃童樂會 邀民眾為海洋生物命名

2024/4/1 20:47
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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）紙風車劇團在兒童節連假期間為高雄市政府規劃「2024海洋童樂會 高雄總動員」活動，包含9大巨型海洋生物裝置、40場大小互動演出，現在也邀大小朋友為海洋生物命名，獲選者將可獲得禮物。

由紙風車執行的「海洋狂想曲 歡樂大冒險」在衛武營都會公園的活動正在如火如荼完成中，園區最吸睛的「小丑魚迷宮」、6層樓高的「大王烏賊」及收集願望就會噴水的「抹香鯨許願池」已搭設完成，放大版的小丑魚、大王烏賊及抹香鯨在綠色草地上，顯得巨大可愛。

紙風車文教基金會今天發布新聞稿表示，為了迎接這三隻巨大的海洋寶寶，紙風車文教基金會發起命名活動，得票最高者將作為小丑魚、大王烏賊及抹香鯨的名字。徵名活動至今獲得熱烈迴響。

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紙風車表示，有人從外觀聯想，將橘白相間的小丑魚取名為「橘大力」；亮粉色的大王烏賊有人叫牠「粉紅賊賊（諧音姐姐），也有人想到高雄開唱的韓國女團「BlACKPINK」；抹香鯨在衛武營展出則取名叫做「武營抹」，也有人因為牠表情開懷而叫牠「鯨歡喜」。短短3天共徵得超過500個名字，創造力十足。

紙風車表示，最終結果將在4月4日「海洋狂想曲 歡樂大冒險」開幕儀式中，公布3個巨型海洋寶寶的名字。「海洋狂想曲 歡樂大冒險」活動將從4月4日至7日，每日上午10點至下午5點登場，地點在衛武營都會公園東側草坪。（編輯：李亨山）1130401

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