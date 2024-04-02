「德國幻想曲」直面黑暗時代 烙印人民的罪與痛

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（中央社記者葉冠吟台北2日電）「浩劫之後，是什麼糾纏人們近百年不放？」法國當代作家菲立普．克婁代新書「德國幻想曲」，以5篇發生在戰後德國的故事，試圖看見這段黑暗時代印刻在人民身上的罪與痛。

克婁代（Philippe Claudel）1962年生於法國，身兼大學講師、作家和劇作家等身分，著有「林先生的小孫女」、「波戴克報告」等書，作品「灰色的靈魂」更被改編成同名電影；2008年他跨足電影領域，首部自編自導作品「我一直深愛著你」更獲英國電影學院獎最佳外語片肯定。

「德國幻想曲」描述在歷經集中營事件後，5名德國平民如何面對周遭已成斷垣殘壁的日常，將生活過下去。在他們的故事中，將反覆出現同一個男人的身影，這個身影也將貫穿他們的人生。本書除帶出集中營歷史事件對一般人影響外，也刻畫這些人在生活中與旁人產生「斷裂」的瞬間。

木馬出版編輯涂東寧告訴中央社記者，克婁代擅長以平實詩意的文字剖析複雜的人性面貌，其文字風格在「德國幻想曲」裡以5個結構精巧的短篇展露。

全書時間年代由戰爭甫結束、東西德統一橫跨到近代，情節各自獨立，唯一交集是每篇故事都會提到的人名「維克托」。涂東寧表示，克婁代並未明指此人在各篇的關聯性，稱為其「刻意留白的小說，呼喚讀者填補空白，自己成為作家」。

涂東寧指出，「德國幻想曲」處處指向納粹帶來的浩劫與罪愆，甚至在戰爭結束後，其亡魂仍糾纏不放，而人們是否能指認出在背後牽引他們的鬼魂究竟是什麼，則成為全書重點。

涂東寧認為，一如作家朱嘉漢在導讀所寫：「如果你不注意歷史本身，就會充滿陷阱，重複著無知；如果你注意，就會看見線索，而看見隱藏的事物。即使真相可能永遠未明，至少會知道有什麼藏在那。」

克婁代亦在全書尾聲與讀者對話，指出書中收集他寫於不同時期的作品，儘管書寫時機與環境各不同，但都圍繞長久以來對他很重要的主題：「不一致」、「罪惡感」與「記憶（個人/集體記憶）」。

克婁代透露，20世紀的德國成為全書背景，是因方才提及的主題，「沒有任何一個地方比德國更能找到它們最悲慘的化身」。

另一方面，法國出生的克婁代從小與德國比鄰而居，從而與德國的景色、文化、語言、歷史發展出一種關係，吸引他又令他恐懼，宛如一面鏡子，「我從鏡中看到的不是我之所以為我的這個我，而是我有可能成為的那個我」，德國教會他許多關於「他自己」的東西。（編輯：張雅淨）1130402