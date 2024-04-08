布魯塞爾書展首設日漫專區 台灣漫畫家常勝成亮點

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（中央社記者田習如布魯塞爾7日專電）有55年歷史的布魯塞爾國際書展今年首設日系漫畫專區，台灣漫畫也搭上日漫在歐洲興起的順風車，漫畫家常勝更帶著代表作「閻鐵花」新上市法文版，獲邀為書展焦點漫畫家，有多場講座及簽書會。

日系漫畫（Manga）、歐系漫畫（BD）和美系漫畫是全球漫畫3大主流，成立自1969年的布魯塞爾書展（Foire du Livre de Bruxelles）今年首設日漫專區，代表日漫在歐洲市場盛況，文化內容策進院也帶著超過15部法文版的台漫（T-Manga）作品進駐。

其中，作品在歐洲已有法文、英文、義大利文、俄文和土耳其文版本的常勝（本名李常勝）獲邀於4至7日書展期間進行一系列國際媒體採訪、大會訪談講座和簽售會等活動，主打作品「閻鐵花」更在開展兩天便售罄約百本，緊急補貨。

布魯塞爾書展漫畫活動總策劃人安薩隆尼（Frederico Anzalone）告訴中央社，設立專區是因為日漫近年在法文書市引領風騷，他在法國安古蘭漫畫節看到台灣漫畫家作品，「我覺得有趣的是文化的融合，例如常勝的風格就讓我很驚豔，他的畫風非常有技巧，所以我覺得是可以邀請來（布魯塞爾書展）的好藝術家」。

常勝接受中央社專訪表示，一件好作品必須用足夠簡單卻很有力量的一句話來描述，例如「閻鐵花」想要傳達的精神就是「如果京劇女伶成為超級英雄」，擁有強烈反差的故事性。

他說，「我希望在不同國家，大家能夠看到的是我用一個非常傳統，非常古老的東西，把它跟現代做結合，希望產生出一種新的觀看感覺」。

他打開社群媒體IG供中央社記者參考他這兩天新增的法語粉絲留言，有讀者以「狂喜」形容自己受到剛買的「閻鐵花」漂亮畫風和驚訝情節吸引，還有人製作短影音分享喜愛的片段。

日漫在歐洲風行，帶動亞洲其他國家漫畫開始受關注，常勝認為台灣雖未達日漫、歐漫那樣「全世界認同，把一個專有名詞給你的地步」，但現在是很好的時間點，讓國際看到台灣多元性所帶來的能量，「多元性會讓我們的漫畫作品比較有可能性、未來性，所以就是要努力啦！」他笑著說。

歐洲新創網路漫畫平台Mangas.io與文策院合作推廣台漫已2年，總監稻田（Yun Inada）接受中央社採訪表示，進入歐洲市場的台漫作品越來越多，讀者基礎正在成長，「每件事都在正確的路上發展」，因此將繼續努力觸及更廣泛的讀者，例如對日漫接受度高的青少年就可能也被台漫吸引。

他認為台灣受到荷蘭、中國、日本和現代西方文化影響，使台漫非常特別，主題很開放、風格多元混搭，「是你在別處找不到的」。

文策院全球市場處商業開發組組長李昀告訴中央社，日、韓等國越來越投入發展漫畫，台灣也開始看重漫畫易於改編成電影、遊戲等多重運用可能性，目前文策院的策略一是讓更多台漫作品上架，透過與Mangas.io的合作建立更多出版商人脈，二是與歐洲業者長期合作，讓台漫的IP（智慧財產）在歐洲活動露出、行銷，以及跨國合製等。

不過國際市場平台商偏好能長篇連載的作品，以利提高讀者黏著度，但台漫作品仍以單行本居多，反映創作者的養成環境還難以達到持續量產規模。

如同原在廣告公司任職的常勝到了35歲「再不實現夢想就來不及」時決定轉行，創作初期得挺過成名和經濟的雙重壓力，直到政府提供輔導金、作品售出國際版權後才安穩。

李昀說，其實日本、韓國製作公司也對台灣漫畫家有興趣，但台漫創作能量不像日本有成熟的漫畫產業鏈，例如漫畫家因請不起助手，創作難以多又快。目前文策院是先從人才培育著手，希望逐步建立台漫產業鏈。

已遍歷法國安古蘭漫畫節、德國法蘭克福書展、義大利盧卡漫畫節和美國加州聖地牙哥漫畫節的常勝，布魯塞爾書展後的下一站是義大利波隆那。帶著風格獨特的「閻鐵花」征戰國際，他笑說：「如果世界很亂、外星人來了、要發生世界大戰，美國有漫威超級英雄，日本有鋼彈，在台灣，我希望（大家）會想到閻鐵花，那就是很棒的事情。」（編輯：韋樞）1130408