房思琪的初戀樂園掀MeToo話題 美國版5月發行

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（中央社記者邱祖胤台北10日電）台灣文學作品在國際發光，已故作家林奕含生前作品「房思琪的初戀樂園」曾在台掀起一波MeToo話題，該書英文版將於今年5月由美國HarperVia出版社出版發行。

文化部日前公布「新銳譯者指導計畫」名單，新聞稿中同時證實這項消息，美國亞馬遜網路書店也已經開放線上預購。

美國文學翻譯家協會自2020年起和台灣合作推出「新銳譯者指導計畫」，首位入選者湯絜蘭（Jenna Tang）在接受專業譯者傅麥（Mike Fu）為期9個月的線上指導課程後，交出「房思琪的初戀樂園」這張亮麗成績單，並將在今年和美國讀者見面。

湯絜蘭同時也是洪愛珠「老派少女購物路線」的譯者。今年初她在美國文學雜誌「巴黎評論」（The Paris Review）發表林奕含散文作品「你該去看精神科了」，並同時接受「巴黎評論」訪問。

湯絜蘭在訪談中提到，她自2017年讀到林奕含的作品就深受文中的抒情性及詩歌所打動，而且想要翻譯它，然而這項翻譯工作相當具有挑戰性，因為作者已逝，對於文中的各種問題，她無法向作者本人求教。

不過湯絜蘭認為林奕含的文字充滿魅力，作品充分體現溫暖及愛的語言，她認為這樣的語言將永遠都不會消失。

「房思琪的初戀樂園」2017年出版即掀起廣大話題，故事描述熱愛文學的女孩長期遭補習班老師性侵，由於內容自傳性極強，現實中的補教名師被肉搜起底，引起社會撻伐，被視為台灣近年最重要的MeToo事件之一。

「房思琪的初戀樂園」不只在台灣引起關注，在中國大陸及華人社會同樣引起廣大共鳴，作品持續暢銷，並先後賣出韓、日、泰、俄、波蘭等國版權。

今年台北國際書展期間，文策院特別舉辦「版權買家團」活動，邀請30名來自18個國家的版權買家來台參訪，其中來自美國Harper Collins出版集團的代表艾莉莎．法蘭克（Alexa Frank），亦曾透露這項訊息。出版「房思琪的初戀樂園」英文版的HarperVia即為Harper Collins旗下的出版社。

法蘭克告訴中央社記者，MeToo是全球性的運動，就算是發生在台灣的故事，對美國人也是有意義的。

法蘭克表示，「房思琪的初戀樂園」描述的是一個倖存者的故事，不只寫一個女孩的悲慘遭遇，也寫其如何活下來的過程，因為故事本身說出來了，就有可能不斷被轉述，讓更多有同樣經歷的人勇敢站出來。她非常期待美國版出版之後，美國人的反應會是什麼。（編輯：張雅淨）1130410