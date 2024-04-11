鄭元欽入選波隆那插畫展 台灣圖像遠征義大利

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（中央社記者王寶兒波隆那11日電）美術老師鄭元欽創作「信件的地址」系列作，以畫筆將個體比作建築，其中1幅作品Prison獲選今年義大利波隆那插畫展，與名列波隆那拉加茲獎百大好書的台灣創作者們齊為台灣爭光。

義大利波隆那兒童書展設立插畫展邁入58年，甚至擁有「插畫界奧斯卡」之稱，今年吸引來自81國、3520名插畫家報名，台灣今年共有12名入圍者，最終入選者則為鄭元欽，他接受中央社記者專訪表示，獲選感受如踏入「平行時空」，非常不真實而不可思議。

鄭元欽畢業於台中教育大學美術系，自2015年開始投稿參加波隆那插畫展，當時他已投入插畫家陳璐茜的繪本課程學習約2年。他說，因為擔任美術教室老師會唸繪本給孩子聽，「發現這世界上好多有趣的繪本，小朋友他們反應也很好，那種開心的眼神都不一樣。」

鄭元欽現於台南開設「沒有名字的繪本」工作室，持續插畫教學外，提筆創作也是日常，他目前尚未出版繪本作品，但已陸續發展屬於自己不同系列的繪畫主題。他說，畫畫對他來說不是工作，而是一種無法放下的喜愛，「也許每個人都在創作他的人生，那我就是用畫的方式而已。」

此次獲獎作品Prison出自「信件的地址」系列主題，也是他映照自身為起點的作品，同時是在2023年典美插畫大賞以「寫一封信給自己」獲優選後的延伸創作。

鄭元欽回憶，「信件的地址」系列作的開端是一個念頭，「我想到如果要寄一封信給自己，『我』會長什麼樣子，我想應該要寄到像是監獄的地方，有防衛心、比較封閉。」因此他畫下送信郵車穿梭在監獄、碉堡或是工廠外，還有戴著不同帽子的人們看守著，「那些帽子象徵某種身分。」

除鄭元欽外，也有幾名台灣創作者作品受波隆那書展主辦展覽青睞。如自2022年開始舉辦的「波隆那拉加茲獎精選100」（The BRAW Amazing Bookshelf）展覽，是由國際評審從報名當年度拉加茲獎的出版品中精選的百大好書，今年有馬利、楊士毅、王妤璇的繪本「種子與風」及林小杯的繪本「大稻埕動物園」入選。

而為支持永續發展，波隆那書展在場中另規劃環保主題書展，精選70本世界各國與永續議題有關題材童書，台灣立體書工作室摺學主義的全景立體書「這不塑我們的海」及于小鷺的繪本「Somewhere 好地方」皆於其中展出。（編輯：龍柏安）1130411

台灣插畫家鄭元欽作品獲選2024年義大利波隆那插畫展，他是12名台灣入圍創作者中唯一獲選者，文化內容策進院規劃波隆那兒童書展台灣館活動，邀鄭元欽現場簽繪。中央社記者王寶兒攝 113年4月11日