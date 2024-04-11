國美館專書「曙光的輪廓」 探索百年前台灣雕塑發展

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（中央社記者邱祖胤台北11日電）台灣上個世紀初曾有一批優秀雕塑家，為台灣美術史平添亮麗成績，國美館專書「曙光的輪廓」探索這段輝煌歷史，近期出版。

新書發表會今天在台北市長官邸藝文沙龍和式講堂舉行，包括國立台灣美術館館長陳貺怡與專書作者李欽賢、白適銘、張元鳳、林振莖，以及相關研究者蕭瓊瑞、林保堯、廖仁義、施慧美、賴明珠、邱琳婷等人出席。

陳貺怡致詞表示，本書以不同研究視角切入，從台灣與域外雕塑藝術的交錯關係、文化變遷下的風格形塑、到雕塑家與留學生的交流網絡等，顯示台灣雕塑史的多元性，以及還有許多尚待研究、持續拓展的領域，為台灣雕塑史的研究立下重要里程碑。

根據國立台灣美術館發布的新聞稿，專書出版緣於國立台灣美術館民國112年舉辦「台灣近現代雕塑的黎明」學術研討會，匯集台灣與日本10名專家、學者近期研究成果，探討20世紀初期的台灣雕塑風格與觀念的演變等各項重要議題。

其中，台灣學者白適銘與廖新田，以大範圍時間跨度梳理台灣雕塑史論與名詞演變；李欽賢、薛燕玲、林振莖則聚焦於黃土水生平、學習與贊助網絡，帶領讀者更為立體清晰認識這位台灣雕塑家先驅。

日本學者熊澤弘與村上敬，透過難得一見的東京藝術大學所存史料，以及東京在地藝術家創作作品，介紹台灣早期赴日留學生的養成教育與東京的藝術風潮。

首次於台灣發表文章的日本雕塑史權威田中修二，藉由橫跨台、日兩地的實際考察經驗與珍貴的文獻、照片，勾勒早期台灣的銅像設立與日本雕塑發展史的脈絡。

此外，台日的保存修復專家岡田靖、張元鳳，分別以日本文化政策的轉變及實際修復案例的分析，討論修復保存與藝術史之間的發展關係。（編輯：陳仁華）1130411