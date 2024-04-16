台灣策展人與藝術家紐約駐村 開拓人脈視野

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（中央社記者尹俊傑紐約15日專電）台灣策展人朱峯誼及藝術家黃奕翔、張文菀正在紐約駐村，近期參加布魯克林區開放工作室活動，發表駐村階段性成果，與多國藝文同行交流，開拓人脈之餘打開視野。

朱峯誼、黃奕翔經文化部選送，赴紐約ISCP國際藝術工作室，與來自27國的35名藝文人士駐村5個月。張文菀則在三角藝術協會（Triangle Arts Association）駐村。3人上週末參加布魯克林多家藝文機構合辦的開放工作室（Open Studios）活動。

朱峯誼以宗教、鬼神、占星等尚未被現代科學證實的神秘學為主題，探討日治時期至今，台灣藝術家怎麼運用神秘學關懷政治、社會等議題。除在開放工作室發表研究成果，他也邀請藝術家陳瀅如、梁廷毓、姚睿蘭以相關錄影作品參展，希望紐約藝文愛好者認識台灣當代藝術發展脈絡。

黃奕翔創作包含影像、裝置及雕塑，去年在紐約因緣際會認識一名性工作者，期望今年駐村期間訪談更多性工作者，製作錄影作品及繪畫、裝置等衍生創作，參加開放工作室時展出前期成果與作品草圖。

張文菀駐村期間訓練自己成為生活觀察家，平時蒐集物件，寫下為何要留在工作室的「藉口」，在路上拍照，也要以幽默方式為影像留下一句話，說明照片與生活的關係。她在開放工作室展出作品集，勾起紐約客共感，之後可能集結成書。

3人今天在駐紐約台北文化中心分享駐村一個多月的心得，以及對這座外號「大蘋果」的城市有何感覺。

朱峯誼時隔10年再訪紐約，深感紐約人多、機會也多。

他說，紐約對藝術文化的重視與市場規模更甚台灣，只要做好準備，可迅速找到對研究主題有興趣的人，經由深入討論激發想像與合作機會。過去研究著重神秘學在台灣當代藝術的應用，之後想探討神秘學怎麼應用在美國當代藝術上。

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黃奕翔形容紐約「誘惑」很多。過去在台灣，他期許自己充分把握機會就好；到了紐約，他被身邊的同行影響，積極申請其他駐村單位，開始對職業生涯有更多想像，開拓以往在台灣看不到的創作邊界。

張文菀發覺紐約客似乎都像藝術家，藝術家在這座城市備受尊重。她認同朱峯誼、黃奕翔所說，紐約機會多，但競爭者相對更多。在紐約出頭要會更多事情，必須清楚自己在做什麼，且要設定目標，不能隨波逐流。（編輯：）1130416