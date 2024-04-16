紀蔚然5度合作符宏征 「門禁社區」深入豪宅秘密

（中央社記者葉冠吟台北16日電）編劇紀蔚然5度與導演符宏征合作，推出以台灣社區聚落生態為背景的全新舞台劇「門禁社區」。符宏征期待藉作品讓在動盪社會下的人們，認識並喜愛自己擁有的平庸價值。

動見体透過新聞稿分享，「門禁社區」靈感源自於美國詩人羅伯特．佛羅斯特（Robert Lee Frost）一段不為人知的親身故事。被譽為獨立的巨人，沒有任何詩派的佛羅斯特，曾因無法寫作而在孩子面前拿槍要殺了孩子的母親，這樣徘徊於懸崖邊緣的作家，凸顯了人的多重樣貌。

全劇描述以賣掉祖產勇氣成為豪宅社區新居民的汪家，在新生活開展同時，卻發現一個讓整個家庭陷入前所未有困境的秘密，由蔡燦得扮演極力攀附上流為換來一個階級證明的「汪媽」，王渝萱則是想跳脫原生家庭卻發現社區秘密的女孩「小雯」。

在日本翻譯小說推理大賞得主、編劇紀蔚然筆下，重新建構起社區中的每一號人物、每一處的連結與嚮往，看似有保護牆的高級社區中，拋出「在這裡生活的人就是真實的嗎？」的疑問。

紀蔚然曾在訪談中提及，在網路看到一名雅痞男士在鏡頭前侃侃而談，介紹他們宛如香格里拉的家園，並驕傲表示「我們這裡不會比誰比較有錢，而是比誰比較懂生活」，讓他全身起雞皮疙瘩，不禁思考「生活怎麼比？」

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導演符宏征表示，這齣戲給他最大的感受是「如何接受自己的平庸」，並希望藉作品回應及提醒當代社會下的人們，如何在動盪社會環境中看見自己的平庸，並認識它、喜愛它，「或許人生不只是向外追求而已，應該擁有自己的平庸的價值」。

「門禁社區」由蔡燦得、陸明君、王渝萱、李明哲、林文尹、王靖惇、王悅甄主演，並由舞台設計劉達倫、音樂設計林桂如、燈光設計黃申全、服裝設計林俞伶，一同打造魔幻又寫實的農村與當代對比的生活。全劇將於19日至21日在台北表演藝術中心藍盒子登場。（編輯：張雅淨）1130416