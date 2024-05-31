資深劇場人卓明辭世 文化部頒贈旌揚狀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北31日電）資深劇場藝術工作者卓明19日辭世，享壽77歲。文化部主任秘書陳登欽今天出席告別式，並頒贈文化部旌揚狀，由卓明二姊林昭容代表受贈。

根據文化部發布新聞稿，卓明本名林啟星，1947年出生，就讀政治作戰學校戲劇系期間，學習表演藝術及劇場相關工作，退伍後曾轉換一般工作，受昔日同窗王墨林召喚，重新投入文化藝術工作，曾任雲門舞集行政經理。

新聞稿指出，卓明為「蘭陵劇坊」創始成員，曾編導「新春歌謠音樂會」、「代面」、「九歌」等作品，離開蘭陵後，選擇在台東、台南、高雄、屏東等地，持續劇場工作。

卓明強調「演員劇場」概念，秉持演員本身也擁有創作的主體，除了詮釋導演的概念、角色和文本之外，演員應被賦予批判角色的發言權，導演則轉為引導者，在雙方共同語彙和信任感的前提下，完成一個以自身經驗為素材的集體創作作品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

除培植專業演員外，卓明也接受各地戲劇社團及大專院校邀約擔任講師，也曾在小劇場學校策辦「共學講堂」課程。此外，卓明更是推展社區劇場及文化平權的先驅，工作的對象含括戲劇工作者、婦女、青少年、老人到啟智學校學生及身心障礙者。

文化部表示，卓明投入劇場工作逾30年，擅長編導、製作並積極參與戲劇教學活動，為台灣孕育無數現代劇場人才，對國內發展實驗劇場影響深遠。如今雖已溘然長逝，但其對藝術的熱忱與理想，將讓藝文界後人無限懷念。（編輯：管中維）1130531