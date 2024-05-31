當人人都是關係人 台北當代館展覽回應MeToo

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（中央社記者王寶兒台北31日電）台灣掀起#MeToo運動1週年，台北當代館明起推出「關係人」展覽，策展人蔡佩桂以母親身分切入#MeToo議題，展中有團隊以多種方式詮釋「給女兒的一封信」，也有團隊將林奕含事件改編為遊戲。

台北當代藝術館今天舉辦「關係人」展覽開幕記者會，該展獲得國家文化藝術基金會「視覺藝術策展專案」補助，國藝會董事長林淇漾今天也出席觀展。展中分為探索、回應和修復主題，將透過14組藝術家的作品，探討身體與情感間的幽微，並回應權力的不對等。

蔡佩桂表示，當去年5月#MeToo運動爆發時，相信每個人都隨著不同事件披露而感到焦慮，與此同時，她的女兒邁向11歲，那是即將面臨青春期風暴、各式各樣情感及身體考驗的年齡，「我認為我是開放的藝術人，但我發現我竟然不知道怎麼樣跟她談這些事情，我有些慚愧。」

為人母的心情被蔡佩桂視為切入展覽的正當性，「要建立關係，我們就需要找到談論位置，如果（議題）需要足夠關心，那就要有足夠關係，策展便是出自這樣的意念而來。」而每件作品在子題劃分之下，也均有其關聯性。

如同身為母親的蔡佩桂試圖藉由展覽回應#MeToo，展出作品「給女兒的一封信」也是以關懷子女角度出發。有如父親對女兒細碎叨念的錄像作品，也有一張塞滿雜亂字條的床，寫滿「無預警的就吻了」、「好尷尬、被侵犯了」等字句。

蔡佩桂說，當兩代之間要去談#MeToo或許是困難的問題，寫一封信或許是好方式，參與團隊蒐集許多#MeToo相關故事，將其埋在床底，彷彿沉在心底的情緒，而展間也設有能夠讓人提筆寫下一封信的私密空間，只要投入信箱，團隊會將其寄出。

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展中也展出跨藝PLAY團隊打造的展間「賽爾弗遊樂園」（Feat. 阿木司），並透過扮裝、RPG、卡牌遊戲等方式，讓人能設想自年幼到職場的權力壓迫環境，其中一遊戲「永晝．永夜」以林奕含事件發想，構思出女高中生控訴遭知名音樂人性侵的故事背景，並讓觀眾試著扮演不同關係人，感受角色間幽微的角力關係。

「關係人」展覽明天起將在台北當代藝術館展出至9月8日。（編輯：陳政偉）1130531