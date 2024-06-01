曾明財書寫大時代小記者 見證報禁解除前後人情百態

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）解嚴前後政局千變萬化，資深媒體人曾明財書寫「大時代小記者」一書，將自身擔任地方記者15年的見聞寫成76則小故事，見證解嚴前後的社會現象與人情百態。

新書發表會今天在台北中山公民會館舉行，曾明財致詞表示，他在念大學時就非常關心台灣文學、黨外運動及社會改革，對政治十分狂熱，因此走上新聞工作這條路。

曾明財說，他依然記得曾經寫過一篇報導，直說「戒嚴時代警總人員吃銅吃鐵」，並舉出實際例證，竟被當事人提告、求償1億，且遭檢察官起訴，曾明財除了出庭應戰，更在地下電台徵求100則戒嚴時代警總人員「吃銅吃鐵」的故事，與惡勢力奮戰到底。

曾明財表示，自己雖然是中部地方的「小記者」，幸運的是認識很多志同道合朋友，在台灣政治社會改變的過程裡，付出很多心血、跑出好新聞。

今天現場來了許多曾明財在新聞界的朋友，包括前台灣時報總編輯黃東烈、前聯合報副總編輯周恆和、台灣新聞記者協會會長吳柏軒、台文筆會理事長陳明仁、前衛出版社社長林文欽、前記協會長呂東熹，以及攝影家邱萬興等人。

黃東烈致詞表示，曾明財不只是個社會運動觀察者，更是倡議者，很多歷史、正史無法記錄的事，曾明財都加以記錄，同為前台灣時報的同事，曾明財可說一直秉持台灣時報「專業、自由、愛台灣」的精神。

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周恆和則表示，這本書光看標題就讓人想看，如「劉松藩的選舉紅包」、「邱創煥的帳單」、「好色的總編輯」。周恆和也提到自己外甥、已故新聞記者廖志坤，從一個不會寫新聞的記者到被聯合報挖角，特別要感謝他的「第1個老師」曾明財，周恆和藉此機會代外甥向曾明財致謝。

曾明財1959年生於台中眷村，政大西洋語文學系畢業，曾任首都早報、中國時報、台灣時報記者，現任何春木文教基金會董事，曾出版「台灣人在眷村：我的爸爸是老芋仔」等書，擔任紀錄片「黨外的檜木─何春木」兼製，主編「民主台灣的彰化推手」、「買票政治學：民主奇蹟下的賄選怪象」等書。（編輯：龍柏安）1130601