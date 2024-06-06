黃仁勳混搭台、華及英語 李遠：語言就是自然發展
2024/6/6 12:25
（中央社記者趙靜瑜台北6日電）AI晶片大廠輝達執行長黃仁勳在台灣所到之處深受歡迎，他混搭台、華及英語的獨特語言也讓各界倍感親切，文化部長李遠今天在立法院表示，語言就是讓它自然被使用，自然發展。
立法院教育及文化委員會今天召開「國家語言發展法推動成效總檢討」專題報告，立委洪孟楷質詢時表示，現在有很多中國用語包括「閨密」、「碰瓷」、「接地氣」以及「小鮮肉」等等，在台灣也被廣泛使用，「這難道是文化統戰？」李遠（小野）則回答，他不會認為這是文化統戰，「文化是包容性而非封閉性。」
李遠表示，像黃仁勳在台灣演講或溝通，英文、台語跟華語流利夾雜，「這就是語言，語言會隨著不同族群使用作修改，這也是一種文化。」
李遠表示，新住民來台灣居住，連吃一條魚的方式都會改變，「我自己經歷過只能講國語、禁止說台語的壓抑年代，希望語言使用就是讓它自然被使用，自然發展。」（編輯：陳政偉）1130606
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