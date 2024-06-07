國漫館「葉宏甲百年紀念」特展 重回諸葛四郎年代

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（中央社記者郝雪卿台中7日電）由漫畫家葉宏甲創作的台灣第1本國產英雄漫畫「諸葛四郎」，曾風靡大街小巷，國家漫畫博物館今天推出「葉宏甲百年紀念」特展，帶領大家重回「諸葛四郎大戰魔鬼黨」的年代。

國家漫畫博物館籌備處今天舉行「葉宏甲百年紀念」特展開幕式，文化部政務次長李靜慧、國漫館籌備處代理主任黃淑娥、葉宏甲的兒子財團法人諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍等人出席，為這項特展揭開序幕。

李靜慧致詞指出，國漫館東側園區是一個起點，北側大樓希望能在最快時間內完成，以回應漫畫界期待，今天展出場域比較小，葉佳龍將父親葉宏甲手稿捐給文化部，部分在此地展出，感謝葉佳龍捐贈，文化部一定會將文物好好整理及存放。

黃淑娥表示，明天是葉宏甲百年冥誕，這次在2間展館展出百件手稿與文物，由於諸葛四郎漫畫早期就有電視劇到動畫，還有紙風車舞台劇，歡迎大家到國漫館，可以看到諸葛四郎的手稿、文物，也可以欣賞到完整的電影，15日還可以到光明國中操場觀賞紙風車劇團演出諸葛四郎。

黃淑娥指出，系列特展展出長達近5個月，大家可以在國漫館園區尋找諸葛四郎，也可以讓台灣漫畫再次勾起回憶及想像，大家一起走向未來IP動畫產業。謝謝葉佳龍捐贈及拋磚引玉，希望讓更多收藏者願意將手邊漫畫手稿及早期漫畫書捐贈給國漫館。

葉佳龍指出，父親的作品在50年代引起漫畫英雄的風潮，成為那個世代的英雄夢，這是非常珍貴的共同記憶及文化歷史，希望可以將所有珍藏文化歷史手稿透過適當單位來典藏，而且可以分享給對這件事很有感情的民眾。

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葉佳龍認為，諸葛四郎誕生於823砲戰那年，父親希望創造一個濟弱扶小、能對抗惡勢力的英雄形象，這種英雄形象可以讓人內心產生勇敢去前進，不管困難是什麼，這是一個英雄夢，教小孩不怕困難，而且有面對困難的勇氣。

葉佳龍說，父親是50年代的漫畫家，當時也有很多同輩漫畫家會串連，彼此感情很好會一起合作，有很多了不起的作品，希望能有一個50年代的漫畫展，讓這些被遺忘但曾經是台灣黃金10年的漫畫家作品及故事，都能分享給大家。（編輯：方沛清）1130607