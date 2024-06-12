坎城獲獎團隊歸國 電影人李遠盼協助資金、通路

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（中央社記者王寶兒台北12日電）台灣團隊今年於第77屆坎城影展大放異彩，如「白衣蒼狗」、「禁愛絲孃」及沉浸式作品「黑」等斬獲獎項，文化部長李遠同感「電影人」處境，表示將為電影團隊資金、拓展通路持續努力。

文化內容策進院今天舉行「台灣閃耀坎城」得獎暨入圍作品團隊媒體見面會，包含獲金攝影機特別提及獎的電影「白衣蒼狗」、獲得「一種注目」競賽單元最佳女演員獎的電影「禁愛絲孃」、獲得最佳沉浸式作品的「黑」團隊出席，還有「約見波布」、「蟲」、「穿越霧中」、「大師狂想曲：河瀨直美」入圍團隊出席。

「白衣蒼狗」製片陳瑭羚致詞表示，「白衣蒼狗」談的是照護人與被照護人間的溝通，這是團隊們首部電影長片，也完全是台灣人在台灣所拍攝的電影。導演曾威量表示，得獎固然好，但他們也期望電影能為社會現況帶來改變，希望能藉由作品撼動觀眾。

「禁愛絲孃」及「黑」皆為國際合製作品。「禁愛絲孃」監製王琮表示，「禁愛絲孃」導演因作品首次到訪並愛上台灣，很高興藉由此次獲獎讓台灣後製團隊被國際看見；「黑」行政統籌陳嘉妤表示，「黑」是法國編劇發想的美國故事，並在台灣拍攝完成，而團隊也認為此次國際合作證明台灣軟實力開拓成績。

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電影人出身的李遠笑說，今天出席是扮演「文化部長」，作為電影人，他回首1980至1990年代台灣影人及記者在國際影展的風光，對比今年就任文化部長前一天還在為電影籌錢的辛酸，他知道電影人的苦就是沒錢，因此進入內閣首要工作就是去拜會國發會主委爭取第2期國發基金100億投資基金。

李遠說，為全面強化電影國際規格製作力，文化部今年首推「國產電影長片國際續航力」補助，鼓勵團隊提前布局國際參展策略，並自今年起提高國產電影長片輔導金補助上限；同時，藉由「前進坎城計畫」、「電影長片海外戲院商業映演行銷造勢補助」等措施，提升國片與台灣影人國際知名度，也將強化與OTT平台合作投資，擴展作品通路。（編輯：陳政偉）1130612