畫家夫妻與漫畫家兒子 展場秀藝術世家風采

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（中央社記者王寶兒台北17日電）詮釋繪畫多元面貌，「畫筆世家．三人行」今天開展，結縭超過60年的畫家夫妻與漫畫家兒子同場獻藝，從風景、人體到充滿想像的插畫，皆展現已故畫家林玉山以來的藝術世家風采。

「畫筆世家．三人行—林顯宗、林瑞珠和林耀煌（奇兒）特展」今天下午開幕，今年86歲的林瑞珠是「台展三少年」林玉山的女兒，她早年在畫室結識大她5歲的林顯宗，1963年結婚後，隔年便誕下長子林耀煌（筆名：奇兒），夫妻二人自2009年曾舉辦3次雙人聯展，此次是夫妻首次與兒子一同展出作品。

林耀煌今天向中央社記者表示，因為父母都愛畫畫，即使過去並非專職畫家，但在這樣的環境下，他從小也會喜歡畫圖，「但包含像是外公（林玉山）與小孩的關係一樣，我父母他們不太會去指導我們要怎麼畫、畫什麼，都是自然而然的。」不過現今想來，「之前去外公家時沒多問畫畫的東西，有點可惜。」

林耀煌從事創作40多年，現於銘傳大學、復興美工授課，過往著作包含與果陀劇場合作的「吻我吧娜娜」、「寶貝蛇」等。他笑說，雖然一家人都喜愛畫畫，但早年他決定開始畫漫畫時還是遭到家中反對，認為「會很辛苦」，如今已能互相交流繪畫意見，也會與父母一起去寫生。

展中作品展現一家人不同繪畫風格，例如主題同是人體，林耀煌以線條搭配塊狀鮮豔色彩，較寫實呈現人體曲線的父母畫作更為抽象。林耀煌說，母親受到外公影響，素描功力扎實，畫風趨向水墨與油畫之間，曾隨前輩畫家李石樵、楊三郎習畫的父親，則擅於寫生與掌控色彩表現。

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91歲的林顯宗今年除此檔展覽外，日前也由創價美術館為其推出「藝遊人生—林顯宗油畫世界」巡迴展，他今天出席展覽開幕，笑說兒子從小就很愛畫畫，連上課都在畫，老師還會對兒子開玩笑說「等這本（筆記本）畫完了，下一本也要給我看喔。」首次與兒子一同展出作品，也是很特別的經歷。

「畫筆世家．三人行—林顯宗、林瑞珠和林耀煌（奇兒）特展」今天起於順益台灣美術館展出至9月29日。（編輯：李亨山）1130817