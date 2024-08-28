愛情與背叛 歌劇「瑪儂雷斯考」衛武營全本再現

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）今年是作曲家普契尼逝世百年，衛武營藝術總監簡文彬精選成名之作歌劇「瑪儂．雷斯考」全本演出。簡文彬說，這齣歌劇音樂好聽，女主角瑪儂要愛也拜金，捉姦、背叛加死亡，讓觀眾想像無窮。

簡文彬接受中央社記者專訪表示，歌劇「瑪儂．雷斯考」（Manon Lescaut）是普契尼經典之一，可以看到很多普契尼後面知名歌劇的女主角原型，包括歌劇「波希米亞人」裡的咪咪或是「蝴蝶夫人」裡藝伎出身的日本姑娘秋秋桑等等，「歌劇迷可以從這齣歌劇為起點，認識普契尼的音樂。」

簡文彬提到，歌劇中第3幕的「間奏曲」非常受歡迎，普契尼在這首「間奏曲」當中集合許多動機。這次簡文彬將這首「間奏曲」從第3幕的開頭移到第3幕結尾演出，更有精采收束之效。

除此之外，這次的導演皮耶．弗朗切斯科．馬埃斯特里尼（Pier Francesco Maestrini）手法細膩，從歌手、演員到合唱團每個動作都從音樂出發。簡文彬表示，「這是一個很懂普契尼歌劇的導演，不但邊排練邊唱，他從音樂去開展歌手的動作，找出合理性，讓舞台上的大家跟角色真正合為一體。」

簡文彬邊排練邊看，導演馬埃斯特里尼沒有在客氣，長沙發上演乾柴烈火的激情親密戲加上出浴場景通通來，滿足歌劇樂迷視覺。在舞會大場面的調度上，導演刻意安排全場銀髮族舞會，包養瑪儂的老富翁跳舞跳到扭到緊急整骨，配合普契尼音樂活靈活現，也隱喻瑪儂成了放棄愛情的情婦，「非常過癮。」

這次飾演瑪儂的女高音包括林玲慧與耿立，簡文彬說，這兩個女主角特色非常不同，「林玲慧氣場強大，展現了瑪儂的敢愛敢恨，很有說服力；耿立走溫柔路線，積累多年歐洲演唱經驗，有自己追求的詮釋」。簡文彬說，跟她們演出精采之外，「光聽她們用咬字清晰發音標準又流利的義大利文演唱，就非常過癮。」

簡文彬說，做歌劇不為別的，「初衷就是希望能讓台灣歌手多一點機會，可以唱全齣角色，而不是每次只能唱1首詠嘆調或二重唱。」簡文彬說，衛武營就是要打造一個很好的平台，透過歌劇製作連結國際，讓台灣的藝術家可以多跟國際交流。

重拾「瑪儂」樂譜，簡文彬回到普契尼的音樂裡，百探不膩，「這裡面還有『星際大戰』的旋律密碼，大家可以聽看看。」簡文彬說，之前指揮「瑪儂」時會想強調一種「效果」，比如在快節奏的部分「就是要快」，「但現在會去思索，既表現快，但又跟前後的音樂語境有所連結，一氣呵成，讓音樂性更完整。」

歌劇「瑪儂．雷斯考」由衛武營、斯洛維尼亞國家劇院、阿根廷哥倫布劇院共製，9月5日到9月8日演出，地點在高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院。（編輯：張雅淨）1130828