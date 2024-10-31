台灣導演周東彥、謝文毅作品 同登日內瓦國際影展

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（中央社記者葉冠吟台北31日電）第30屆日內瓦國際影展將於11月1日至10日舉行，台灣導演周東彥XR互動演出作「放開你的頭腦」入選國際焦點節目；導演謝文毅VR作品「暗面」則將角逐最佳沉浸式體驗金映獎。

日內瓦國際影展（Geneva International Film Festival）於1995年創立，是選介電視劇與新媒體作品的電影節先驅之一，自2016年開始舉辦XR國際競賽，是瑞士最大的沉浸式作品展會。

文化部透過新聞稿分享，周東彥作品今年在國際影展表現頗為亮眼，此次入圍日內瓦國際影展的「放開你的頭腦」，也角逐了今年威尼斯影展沉浸式體驗單元。參與觀眾可戴上VR頭戴裝置，隨著影像音樂，與現場舞者即時互動表演，打破看與被看、演出者與觀眾之間的界線。

在文化部及駐法國台灣文化中心的支持下，「放開你的頭腦」將於日內瓦國際影展期間7日至10日舉辦8場展演。

另外，導演謝文毅因具有建築設計背景，對影像結構和空間張力的掌握風格獨樹一幟，2022年首部VR作品「彼岸」，即入圍紐約翠貝卡影展沉浸式單元，並獲捷克國際動畫節最大獎。

此次新作「暗面」則透過建造及毀滅的意象，賦予觀眾視角，目睹城市崩解，體驗喪失重力往下墜落的過程，激起看待世界的反思，並保持洞察力。

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駐法國台灣文化中心主任胡晴舫表示，巴文中心近年持續耕耘與瑞士藝文機構的互動與合作，今年已與日內瓦「黑電影國際獨立影展」合作台灣主題國，接著攜手瑞士電影資料館、洛桑維蒂劇院與Plateforme 10藝文園區推出台灣焦點系列節目。

胡晴舫說，日內瓦國際影展近年致力於新媒體及數位藝術的推廣，在國際影響力持續攀升，藉此次合作，可再透過XR作品向國際觀眾展現台灣科技藝術領域的豐沛創作能量。 （編輯：李亨山）1131031