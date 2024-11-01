文化部與旅遊業簽署MOU 影劇主題遊程探訪台灣

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）2024 ITF台北國際旅展今天起在台北南港展覽館登場，文化部以「我的島嶼 ACTION！」參展，並與旅遊業及在地團隊簽署合作備忘錄（MOU），共同拓展銷售文化觀光主題遊程。

文化部政務次長王時思表示，推動文化觀光旅遊需要旅遊業者及不同平台的支持，因此邀請國內外旅行社、旅遊平台及在地文史團隊等共同簽署文化觀光合作推動備忘錄。

王時思說，未來文化部將提供更多文化主題的景點、歷史背景及文化故事，由合作的旅行社及在地團隊規劃具創意及市場競爭力的遊程產品，透過雙方接軌合作，推動台灣邁向深度文化觀光國家，讓文化觀光旅遊落地深耕，也讓文化成為台灣進入世界的名片。

自2020年起，文化部建立文化帶路ON THE WAY文化觀光品牌，每年設定不同主題推展台灣文化旅遊，今年主題「我的島嶼ACTION！」以台灣引發海內外討論的熱門影劇，深入故事場景設計出10條不同主題故事遊程。

例如KANO從日治時期農林培育學校「嘉農」出發認識嘉義林業文化；支持花蓮地震後觀光特別規劃「太陽的孩子」，於花蓮水梯田間聆聽部落耆老述說復育海稻米的故事；「想見你」從台南安平建城感受台灣400年走過的文化積累等，期待民眾從看劇開始，展開一趟文化之旅。

文化部也正規劃建構百大文化基地，包含社區營造、再造歷史現場、獨立書店、博物館、地方文化館、表演藝術、展覽場館等據點形成文化基地，文化帶路將納入並推廣，結合更多資源，讓文化也成為觀光的動力。

2024 ITF台北國際旅展即日起至4日舉辦。（編輯：管中維）1131101