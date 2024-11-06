「如夢之夢」劇場經典重返 8小時回溯夢境之旅

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（中央社記者葉冠吟台北6日電）360度環繞觀戲體驗、由表演工作坊藝術總監賴聲川編導的經典舞台劇「如夢之夢」再度回歸，12月31日起在台北表演藝術中心盛大公演，再邀觀眾共赴8小時回溯夢境之旅。

被譽為華語劇場里程碑的「如夢之夢」自2000年創作至今，在劇場愛好者心中占有一席之地。全劇以獨特的「夢中夢」敘事結構，探索五號病人生命歷程，場景橫跨台北、巴黎、諾曼第、上海，時間橫跨70年，譜寫生命的無常與如常。

賴聲川今天在記者會分享，「如夢之夢」劇本大綱是在25年前的11月完成，由於演出形式特殊、演員數量龐大，是實驗性極高、製作難度亦高的作品，這麼多年來能在台灣、香港、新加坡與中國持續演出，他感到奇妙也感謝大家支持。

由於全劇時長近8小時，讓許多人卻步踏入劇場。不過賴聲川表示，他們的魔法就是會讓觀眾感覺「時間不存在」，若台下還會頻頻看錶，就是創作者的失敗。

再次飾演五號病人的莫子儀表示，大二時曾擔任「如夢之夢」後台舞台組，和大家經歷非常魔幻的旅程，也給予19歲徬徨的他很大力量。

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直至2022年參演時剛結婚不久，到今年經歷更多生離死別，讓莫子儀慢慢意識到這是齣跟生命息息相關的戲，「這個生命體會隨著生命不同時段的增長，給予不同養分，希望帶大家經歷這段療癒之路」。

今年「如夢之夢」首度移師北藝中心大劇院演出，作為第一齣使用大劇院升降舞台作品，劇團也因應建築體及蓮花池特殊觀眾席設定，調整東西2座樓台布景的視野與角度，並提供即時轉播的攝影視角；賴聲川也期待劇場環境迸出新火花。全劇將於今年12月31日至2025年1月5日演出，共計5場。（編輯：張雅淨）1131106

被譽為華語劇場里程碑的「如夢之夢」自2000年創作至今始終在劇場愛好者心中占有一席之地，全劇以獨特的「夢中夢」敘事結構，探索「五號病人」的生命歷程，12月31日將在台北表演藝術中心搬演。（表演工作坊提供、攝影王弼正）中央社記者葉冠吟傳真 113年11月6日