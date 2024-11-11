錦織一清執導舞台劇蒲田進行曲完結篇 2025高雄演出

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（中央社記者葉冠吟台北11日電）由日本導演錦織一清執導的經典舞台劇「蒲田進行曲完結篇：銀之死」將於2025年10月首次在高雄登場，動作明星春田純一、日本國寶級演員堀田真三等人將隨劇來台。

錦織一清曾為5、6年級台灣觀眾熟知的超級偶像，也是日本戲劇界知名導演，作品橫跨戲劇、舞台及電視，以獨特的戲劇視角和創意聞名，擁有超過40年的豐富舞台經驗。

「蒲田進行曲完結篇：銀之死」以電影動作片明星生活為背景，講述了人性中的親情羈絆與堅韌。透過情節緊湊的故事和深刻的角色描寫，探討親人之間的犧牲與掙扎。2023年與2024年的日本東京公演皆為觀眾留下深刻印象。

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此次演出由錦織一清親自執導，並將日本東京公演原班人馬帶到台灣。為提升觀眾體驗，演出結合了百老匯AR／VR舞台科技，攜手台灣和美國的多媒體創作團隊，克服語言障礙為台灣觀眾呈現突破傳統的戲劇體驗，帶來視聽震撼。

這場演出由社團法人國際舞台文化表演藝術協會主辦，協會理事長黃舒郁表示：「我們非常期待將台灣的多媒體創作實力與日本表演藝術完美結合。透過台灣頂尖的舞台設施，與日本及美國的創作團隊攜手合作，我們將為台灣觀眾呈現前所未有的舞台視覺體驗，激盪出獨特的火花。」（編輯：李亨山）1131111