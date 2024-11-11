再嘉義鄉村藝術行動 藝術家與居民共織在地文化故事

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（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）「再。嘉義鄉村藝術行動」16日將在嘉義縣府前廣場展出18件作品並結合特色藝文表演，由國內外藝術家與社區居民共同創作，每件作品都代表著一個故事，展現家鄉文化魅力。

嘉義縣政府文化觀光局今天舉行2024「再。嘉義鄉村藝術行動」記者會，介紹18件由21名來自國內外藝術家與39個民間組織的共同創作，並邀請重寮國小隍將舞搭配雯翔舞團民族舞蹈，將傳統隍將文化與民族舞蹈融合，為觀眾帶來一場充滿力量與美感視覺饗宴。

縣長翁章梁致詞說，藝術行動已舉辦3屆，今年18件藝術品是以水上、太保、鹿草、義竹、布袋5個鄉鎮市社區特色、文化進行發想創作，每件作品都呈現一個地方故事。

此外，今年首度嘗試表演藝術，發覺在地特色藝文演藝團隊，透過專業表演者加值及融合不同文化藝術，進一步強化、提供展演質感。

文觀局舉藝術品中「歸途」為例說明創作用意，指舊時八掌溪流經鹿草鄉南側，鄉村內多可見毛蟹爬行，現今因河川改道、水圳坡堤水泥化等因素，昔日毛蟹棲地已完全消失，不復現蹤；近年村民種植原型食物森林、蝴蝶食草及蜜源植物等，期待毛蟹再現。

「歸途」以記憶中毛蟹為主角，以竹編雕塑手法，寫實融合溪旁芒草泥灘地場景，記載這段生態歷史，及村民對自然環境永續關懷的努力。

文觀局指出，活動期間為11月16日至12月8日，歡迎民眾到縣府前廣場與18件作品互動，瞭解嘉義在地故事。（編輯：陳仁華）1131111

嘉義縣文化觀光局舉辦「再。嘉義鄉村藝術行動」，16日將在嘉義縣政府前廣場展出18件作品，每件作品都呈現一個地方故事。中央社記者蔡智明攝 113年11月11日