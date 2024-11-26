曾任4位美國總統官員 董繼玲鼓勵年輕人勇敢追夢

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（中央社記者張欣瑜舊金山25日專電）台裔女性董繼玲曾任小布希、歐巴馬、川普和拜登政府高級官員，與前勞工部長趙小蘭共同致力提升亞太裔在美國主流社會的地位。她因遭遇歧視動念從政，在華府政治圈歷經過霸凌，盼年輕人突破框架、勇敢追夢。

董繼玲24日在加州薩拉托加（Saratoga）舉行新書發表會，除了平日活躍的加州政要外，多位鮮少出席公眾場合的亞裔領袖，像是台灣光纖教父龔行憲等人也現身，他們是董繼玲「打開機會之門」一書中提及的貴人；談到董繼玲，他們一致評價為謙遜。

歷來，美國聯邦政府裡的台裔女性官員屈指可數，董繼玲是少數之一。

1958年出生台北，董繼玲的父親是「台灣鐵路地下化之父」董萍。自文化大學英文系畢業後，她申請進入加州大學長堤分校深造，求學期間，因房東太太閒聊時脫口說出「新來的亞洲移民只會來這裡利用美國，領取社會福利金」，她因此浮現從政念頭。

透過參與柯羅基金會（Coro Foundation）人才培訓計劃，她先成為加州政府就業發展局公務員，但她的抱負不僅於此，經由參與2次關鍵的「助選」，她替職涯開創新局。

1990年代，董繼玲協助加州共和黨籍參議員威爾森（Pete Wilson）競選州長成功，後來出任「加州駐台貿易投資辦事處」首任處長，期間推動台灣和加州兩地經貿合作。

2000年代，她為時任德州州長的小布希（George W. Bush）助選，而後被延攬進入聯邦政府，擔任商務部副助理部長一職，掌管美國對亞洲國家雙邊貿易及商務交流。

自小布希總統後，董繼玲陸續在歐巴馬（Barack Obama）、川普（Donald Trump）、拜登（Joe Biden）政府擔任高級官員，致力提高亞太裔的政治、社會、經濟地位。

「打開機會之門」為董繼玲主述、周典樂撰文。董繼玲在書中回憶初入華府政治圈沒多久，便遭遇當時上司、商務部助理部長賴許（William H. Lash III，暱稱比爾）排擠和孤立，直至2003年得到平級調動才解脫。董繼玲經過霸凌風波洗禮，變得更加堅韌、成熟、睿智。

董繼玲接受中央社訪問時談及這段往事，表示當時每回與上司開會都是鼓起勇氣，所幸有丈夫和同事支持，自己也一再告訴自己若辭職便回不去，才得以度過難關。

她分享許多成功的人士、企業家其實也有過類似經驗，鼓勵若遇到霸凌，要先尋求合適的人「講出來」，在範圍內盡力處理，若情況不見改善，再設法離開。

過去，基於對前總統雷根（Ronald Reagan）友好台灣留下深刻印象，以及更能認同共和黨政治主張，董繼玲踏入共和黨陣營。如今美國總統當選人川普將再度執政，現任全美亞裔總商會執行長的董繼玲表示，將持續扮演橋梁角色，促進台美間的經貿交流，例如透過美國商務部舉辦的「選擇美國投資高峰會」（SelectUSA Investment Summit），讓雙方有更多合作。

很長一段時間，亞太裔對社會貢獻良多但政治參與度不高。董繼玲說，情況逐漸變化，這次選舉，亞太裔更貼近美國主流走向，挺川普的亞太裔選民人數出現上升。

川普內閣部長級人選已底定，董繼玲說，還有副部長、副助理部長等不同層級職位，將持續發聲、發揮力量，向新政府推薦人選，希望看見更多的亞太裔人才入閣。

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她也期盼新書能將經驗傳授，以自身從台灣來到美國社會打拚奮鬥的歷程，鼓勵下一代勇敢發聲、出席談判桌參與政治，「如果你不坐餐桌上，你將出現在菜單上」。

董繼玲並感念台灣和父母的陶冶，「我也是在台灣長大，我從父親身上學到行事正直清廉；母親教我做人，永遠不要看輕周遭的任何一個人，尤其是在華府」，部長很重要，秘書和助理同等重要，「這些人會成為開啟你與部長接觸的那扇門」。（編輯：張芷瑄）1131126