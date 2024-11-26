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波羅的海音樂大使 立陶宛室內樂團首度訪台

2024/11/26 20:51（11/26 21:16 更新）
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應國立台灣交響樂團之邀，立陶宛室內樂團將首度訪台，12月於國立台灣交響樂團演奏廳帶來多首經典曲目。（國台交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月26日
應國立台灣交響樂團之邀，立陶宛室內樂團將首度訪台，12月於國立台灣交響樂團演奏廳帶來多首經典曲目。（國台交提供） 中央社記者趙靜瑜傳真 113年11月26日
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（中央社記者趙靜瑜台北26日電）來自波羅的海的音樂大使，立陶宛室內樂團將首度訪台，與國立台灣交響樂團合體演出。立陶宛室內樂團成立於1960年，成軍至今以演奏經典及為當代作曲家發表新作聞名，在歐洲樂壇占一席之地。

國台交團長劉玄詠表示，國台交2022年時獲得文化部、外交部支持以及駐立陶宛台灣代表處協助，樂團以20人編制弦樂團首訪立陶宛，深化台灣與立陶宛之間的文化交流，也讓兩國音樂界建立緊密聯繫。這次國台交邀請立陶宛室內樂團（Lithuanian Chamber Orchestra）訪台，希望帶給台灣樂迷更多音樂驚喜。

立陶宛室內樂團由立陶宛小提琴家索利烏斯．桑德基斯（Saulius Sondeckis）創立，1962年首次在莫斯科舉辦第一場音樂會，之後在前蘇聯及歐洲巡演，深受歡迎，包括小提琴家兼教育家曼紐因（Yehudi Menuhin）、大提琴家羅斯托波維奇（Mstislav Rostropovich）等都讚許有加。

1992到1999年間，立陶宛室內樂團與曼紐因合作60場左右的音樂會，曼紐因曾表示，他與許多優秀的室內樂團合作過，「但這群人以一種非常特殊的音樂性團結在一起。」曼紐因說，立陶宛室內樂團的成員不把演出當成職業或娛樂，「音樂是他們的一切，他們在音樂中被啟發，也將這份精神傳給樂迷。」

這次訪台由音樂總監謝爾蓋．克雷洛夫（Sergej Krylov）擔綱指揮，克雷洛夫出生音樂世家，5歲開始習琴，畢業於莫斯科音樂院，2008年起擔任立陶宛室內樂團音樂總監至今。他曾隨團在波羅的海和歐洲主要音樂廳巡迴演出，2012年起擔任瑞士盧加諾音樂院教授。

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根據國台交新聞資料，音樂會除了孟德爾頌「仲夏夜之夢」序曲、德弗札克第9號交響曲「新世界」外，國台交中提琴首席蕭惠珠也將擔任莫札特「降E大調交響協奏曲」聯演。蕭惠珠表示，這首樂曲創作時間於莫札特母親逝世之後，樂迷可感受到中提琴低沉的旋律，彷彿充滿了對母親的悼念與哀傷。

國台交與立陶宛室內樂團音樂會將於12月6日舉行，地點在國立台灣交響樂團演奏廳。（編輯：張雅淨）1131126

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