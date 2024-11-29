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王思雅四重奏登法爵士音樂節 「大醉八仙」驚豔觀眾

2024/11/29 08:54（11/29 09:10 更新）
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爵士鐵琴音樂家暨作曲家王思雅的四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」，日前代表台灣，在法國繽紛爵士音樂節演出。圖為王思雅。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
爵士鐵琴音樂家暨作曲家王思雅的四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」，日前代表台灣，在法國繽紛爵士音樂節演出。圖為王思雅。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
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（中央社記者李若韻巴黎29日專電）王思雅四重奏樂團DAT Quartet日前代表台灣參加法國繽紛爵士音樂節，一曲「大醉八仙」融合廟宇聲響與歐美風格，吸引巴黎觀眾滿座。

法國繽紛爵士國際音樂節（Jazzycolors）今年是第22屆，由巴黎外國文化中心論壇（FICEP）主辦。該組織串連位在巴黎的各國國家文化中心，每年秋天以爵士樂為主題，在一個月內接力表演，今年共有17個國家的爵士音樂人參與，共計22場演奏會，活動持續至12月8日。

駐法國代表處台灣文化中心是FICEP的創始成員之一，今年推介爵士鐵琴音樂家暨作曲家王思雅，率領其四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」代表台灣，於11月20日在巴黎知名複合文化空間「棧倉（l’Entrepôt）」演出。

王思雅不僅是音樂家，也是台灣瑞士共製舞台劇「這不是個大使館」的演員。爵士演出前一週，她才剛結束在巴黎MC93劇院的巡演。劇中，她飾演自己，訴說自己是一位13歲便出國的小留學生，10多年旅外的她，對歐美如何看待亞洲女性特別敏感；她的家族從事國際珍珠奶茶原料製造，像是另一種功能的大使館在世界駐廠，讓她對身分認同有更深層的思考。

王思雅在「這不是個大使館」除了演戲外更擔任配樂，現場演奏鐵琴與電子音樂，令許多巴黎觀眾印象深刻，觀眾盧克（Luc）便是其中之一，他向中央社記者表示，當初帶女兒前往觀賞「這不是個大使館」，是為了讓她了解世界地理，沒想到卻意外上了一堂民主自由課。

盧克因為欣賞王思雅在劇中所創作的音樂，所以特別循著她的行程來到爵士音樂節。熱愛爵士的他說：「我在今晚聽到了自1950年至2000年的爵士風格，我不知道王思雅的年紀，她似乎很年輕，卻已接觸到各式各樣的音樂文化，編曲很活潑，其他三位樂手的表現也很精彩。」

同為爵士愛好者的觀眾娜歐蜜（Noémie）帶著3個朋友坐在第一排看表演，她向中央社記者說：「我上週才剛聽完斯洛伐克的爵士樂，今天特別為了『鐵琴』而來，我覺得很棒，風格現代，尤其最後一首好特別。」

王思雅接受中央社專訪解釋自己深受黑人音樂與嘻哈饒舌樂影響，作曲時會強調律動感（groove），但卻不見得是持平的節奏。

她說：「我喜歡做沒有小節線的曲子，不規定大家什麼時候該停、什麼時候該開始，團員們需要彼此聆聽去達到共識，這是比較歐洲式的演奏風格。」

在王思雅四重奏近一小時半的表演中，帶來6首改編曲與自創曲，如開場曲是「天黑黑」、中場有「愛的代價」，特殊壓軸曲是「大醉八仙」，此曲在鐵琴、鋼琴、貝斯、爵士鼓的四重奏的基礎上，再加入台中后里磐宇木偶劇團的酬神聲響，是王思雅在廟宇現場收音採樣而成，讓巴黎觀眾耳目一新，感受鑼鼓喧天與鞭炮齊放的台灣味。

王思雅說：「我希望觀眾不要太執著我是否可以代表台灣的聲音，雖然我們是台灣團體，但不需要去期待聽到傳統元素，會有傳統元素只是剛好，大家應該要更敞開心胸。就像我今天作為一個樂手出現，只因為我是一名職業樂手，而不是因為我是台灣人。」

王思雅表示自己從小就很喜歡拜拜，家裡旁邊就有一座土地公廟，演出「這不是個大使館」時，也有一幕是她對著土地公祈願。她說：「在國外唸書時常會想念台灣的聲音。」

已返台定居的王思雅，在疫情期間創作「大醉八仙」，因為當時得知父親罹患腦癌。她說：「這是一首祝壽的歌曲，它很熱鬧，祝福大家都可以得到健康的身體。」

王思雅四重奏也演出一首尚未命名的新作品，欲討論「Yellow Fever」，原指黃熱病，在性別論述中，常形容對亞裔女子和亞洲文化懷有特殊僻好的白人男子。

王思雅說：「歐洲國家很容易將亞洲文化作為性文化的投射，很多人會跟你說我喜歡台灣，我想去台灣，但他們是否有去學台灣的語言？或是去了解台灣的文化和歷史？還是他們其實只是喜歡台灣的女人？我希望從這首曲子來探討另一種白人殖民的面向。」

王思雅談到自己在歐洲求學時常感受到微歧視（microaggression），當前往美國伯克利音樂學院的「爵士與性別公正學會」系所（Institute of Jazz and Gender Justice）就讀後，在創辦人女性鼓手卡林頓（Terri Lyne Carrington）與眾女性音樂家的啟發下，「性別意識」開始在王思雅的創作歷程裡萌芽。

「如何讓隱晦的爵士樂表達政治性議題？」王思雅在「Yellow Fever」這首新作中，注重黑鍵的表現，她說明黑鍵的五個聲音，可以引申為宮、商、角、徵、羽，是大眾對亞洲音樂的投射；此外，她並寫出一段重複的鐵琴旋律，像是時間滴答滴答的過去，暗示女性平權在經歷多年後仍在努力，不能放棄。

王思雅在畢業後仍常與「爵士與性別公正學會」跨國舉辦女力活動，但她發現大眾並沒有將許多女力主角視為真正的藝術家、作家或學者看待，總是侷限地貼上「女性」標籤，就如同貼上「亞洲」或「台灣」等各種標籤，王思雅認為大眾應該更深刻的去探討這個人做了什麼事。

在國際上越來越活躍的王思雅，也越來越想知道自己作為一個藝術家可以帶給社會什麼貢獻。仍在探索的她說：「音樂是我的語言，我喜歡從議題出發，做各種跨領域的創作是我關心這個世界的方式。而工作之餘，現在家中一切安好，我想把重心放在自己身上，我想好好陪伴自己。」

王思雅的四重奏樂團成員除了她自己之外，都來自日本，是她這幾年在美國和台灣陸續認識的朋友。對於如何詮釋這些充滿議題的曲目，樂手們各有不同的想法。

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鋼琴家鈴木瑤子喜歡一首充滿控訴的曲子，因為即使情緒如此憤怒，但是旋律竟然很美；貝斯手小美濃悠太則對一首童謠的改編音符很有感覺，因為對他而言很有台灣情懷；鼓手北澤大樹則喜歡詮釋一首改編過後的國語流行歌，他認為可以激發自己的藝術性，有很大的創作空間。

目前已成軍一年王思雅的四重奏樂團，常在台灣與日本演出，在法國繽紛爵士音樂節演出後，已陸續前往維也納與米蘭，完成首次歐洲巡迴。（編輯：周永捷）1131129

王思雅四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」的鼓手北澤大樹（Hiroki Kitazawa），20日在法國繽紛爵士音樂節演出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
王思雅四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」的鼓手北澤大樹（Hiroki Kitazawa），20日在法國繽紛爵士音樂節演出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
王思雅的四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」20日在巴黎複合文化空間「棧倉（l’Entrepôt）」演出，吸引觀眾滿座。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
王思雅的四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」20日在巴黎複合文化空間「棧倉（l’Entrepôt）」演出，吸引觀眾滿座。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
王思雅四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」的鋼琴家鈴木瑤子（Yoko Suzuki），在法國繽紛爵士音樂節演出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
王思雅四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」的鋼琴家鈴木瑤子（Yoko Suzuki），在法國繽紛爵士音樂節演出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
王思雅四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」的貝斯手小美濃悠太（Yuta Omino），在法國繽紛爵士音樂節演出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
王思雅四重奏樂團「Debby Wang and DAT Quartet」的貝斯手小美濃悠太（Yuta Omino），在法國繽紛爵士音樂節演出。中央社記者李若韻巴黎攝 113年11月29日
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