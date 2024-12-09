「三個傻瓜」全球首度音樂劇改編 台灣搶先製作

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）領先全球，果陀劇場首次將印度經典電影「三個傻瓜」改編為音樂劇，今天舉辦卡司公布記者會宣布由楊奇煜、蔡昌憲、竺定誼等攜手主演，李霈瑜（大霈）也將挑戰人生首部音樂劇。

寶萊塢名作「三個傻瓜」以其笑中帶淚、發人深省的故事，在多國感動熱映，掀起全球熱潮。

果陀劇場獲印度版權方認同，率先取得國際授權，「三個傻瓜」音樂劇導演、果陀劇場創辦人暨藝術總監梁志民今天說：「這是一個屬於台灣的創舉，能率先完成全球首部『三個傻瓜』的音樂劇改編，我們深感驕傲，這不僅是文化的交流，更是藝術的突破。」期待觀眾能感受到台灣劇場界的創意與活力。

曾2度拿下金鐘主持人獎的李霈瑜也分享，音樂劇一直存放在她的人生夢想清單中，這次終於能實現，尤其是她每看必哭、非常喜歡的「三個傻瓜」。為了演好這齣音樂劇，有嚴重鼻子過敏的她，還特別安排跨年完去醫院做鼻中膈手術，希望在舞台上有最好的呈現。

楊奇煜表示，對「三個傻瓜」劇情感同身受，特別能體會男主角藍丘的心情。在他大學時原本英文成績很好，期中和期末考試都接近滿分，卻因為常常缺課，最終被老師以59.4分當掉，不服氣的他更立刻衝進老師的辦公室，大聲說了一句：「謝謝你老師，我會努力。」

楊奇煜說，這段經歷讓他對「三個傻瓜」裡對抗僵化教育體制的精神，產生更深共鳴，並強調這齣音樂劇對他來說非常重要，特別要對近期公布要合體的棒棒堂團員說聲抱歉，自己得常常去排練音樂劇。

「三個傻瓜」音樂劇主演群，包含楊奇煜、蔡昌憲、竺定誼、李霈瑜、聶雲、張郁婕等，2025年5月起將巡迴台北、台南、高雄和台中。（編輯：張雅淨）1131209