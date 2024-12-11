台中舊城趣覽巡迴展 串聯中區百年歷史

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市立圖書館中區分館正展出「舊城趣覽」巡迴展，邀市民透過故事和影像，細品中區的人文底蘊，14日有在地職人講座「藝術家王水河的藝術之路」歡迎參加。

台中市立圖書館指出，中區擁有豐富的文化底蘊與產業歷史，也見證了商圈的滄桑與繁華。中區圖書館長期透過真人圖書館「駐館說書人」形式，邀請在地商家與職人分享他們的故事，並將這些珍貴記憶錄製為影片保存，不僅呈現中區的人文風貌，也讓文化記憶融入市民的日常生活。

「為在地說故事、為城市寫歷史」台中市立圖書館中區分館以「舊城趣覽」巡迴展及在地職人講座串聯起中區的百年歷史。展覽自10月起巡展校園，目前已到中區圖書館展出，邀市民透過故事和影像，細品中區的深厚人文底蘊，展期至明年2月底。

市立圖書館表示，如「漢強百草店」的李漢強回憶18歲接手青草店的經歷，並遵母親的囑咐堅守品質、傳承文化，他也鼓勵國小學童觀察日常，從微小的片段中挖掘歷史故事。

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還有「慶周青果行」的水果奶奶在光復國小分享家族如何秉持「誠信」與「堅持」經營事業，鼓勵學童在日常生活中也能秉持此精神。學校更設計學習單與走讀活動，讓孩子透過探索，發現日常場景中的感人故事，為傳承文化播下種子。

為懷念形塑台中商圈文化樣貌的藝術家王水河，市立圖書館指出，14日下午2時將於中區公所6樓禮堂，邀請中興大學教授廖振富與王水河後代王文芳及孫女王允伶對談「藝術家王水河的藝術之路」，歡迎有興趣的民眾踴躍參加。（編輯：郭諭儒）1131211