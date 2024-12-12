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旅法設計師邱婉惠奪巴黎工藝獎 法國影后舞服出自其手

2024/12/12 08:50（12/12 09:13 更新）
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「巴黎製造」工藝製造大賽9日於巴黎市政府舉行頒獎典禮，旅法台灣設計師邱婉惠（前左）深耕多年，今年以高級訂製舞衣脫穎而出，奪得手工藝產品類第3名，接受巴黎市政府官員頒獎。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日
「巴黎製造」工藝製造大賽9日於巴黎市政府舉行頒獎典禮，旅法台灣設計師邱婉惠（前左）深耕多年，今年以高級訂製舞衣脫穎而出，奪得手工藝產品類第3名，接受巴黎市政府官員頒獎。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日
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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）旅法台灣設計師邱婉惠以高級訂製舞衣在今年「巴黎製造」大賽的手工藝產品類別中奪得第3名。她的作品細膩大膽，機能性強，獲評審盛讚，連法國影后凱瑟琳丹妮芙都曾在電影中穿著其設計。

巴黎市政府9日舉行今年「巴黎製造」（Fabriqué à Paris）工藝製造大賽頒獎典禮，資歷20年的台灣旅法設計師邱婉惠以高級訂製舞蹈服打敗對手脫穎而出，在手工藝產品類別勇奪第3名。

巴黎市政府關注栽培當地產業發展，自2017年起每年舉辦「巴黎製造」競賽，分為時尚與配飾、家飾、手工藝產品、創新、美食5大類產業，今年共有540間工藝企業參加競賽，選出15件得獎作品。

「巴黎製造」工藝製造大賽9日舉行頒獎儀式，也同時請得獎者展示作品。法國巴黎負責貿易與工藝的副市長烏拉基（Nicolas Bonnet Oulaldj，左）親自至旅法設計師邱婉惠展示設計攤位上致意恭喜。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日
「巴黎製造」工藝製造大賽9日舉行頒獎儀式，也同時請得獎者展示作品。法國巴黎負責貿易與工藝的副市長烏拉基（Nicolas Bonnet Oulaldj，左）親自至旅法設計師邱婉惠展示設計攤位上致意恭喜。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日

邱婉惠接受中央社電訪時表示，「有沒有得獎自己日子還是照過，一樣繼續努力，只是得獎後感覺責任更重了，因為明年要想辦法超越今年設計，而且巴黎厲害的人太多了」。她也希望，曝光後可以接觸到更多藝術表演舞服的創作。

講到創業經歷，邱婉惠21歲在英國取得管理文憑與服裝設計證照後回到台灣，投身紡織時尚業，從事布料進出口，期間經常訪法，接觸歐洲訂製服設計師。

不久後，她便辭去工作赴法進修1年，原本就有在跳國標舞的她發現，法國雖有許多高級訂製服（haute couture），卻極少人將之與劇服、舞服結合，法國舞衣市場尚未開發，皆從英國或義大利購入。

邱婉惠找到利基，便於2006年在法國創立公司Acapulco Paradiso，開始投身高級訂製的國標舞服裝的設計與製作，當時年僅25歲。

她告訴記者，比賽舞服需使用彈性的布料，且要求合身，在版型上需特別調整，讓舞者在跳完激烈舞蹈後，整套服飾仍保持原樣，這都仰賴專業技術。

每件舞衣裝飾都獨一無二，需針對客人特色設計，完全客製化。「為模特兒設計衣服很容易，因為他們穿什麼都好看，但我的行業難就難在要為各種體型、年齡層的客人揚長避短，考驗設計師功力」，邱婉惠解釋。

「巴黎製造」工藝製造大賽9日在巴黎市政府舉行頒獎典禮，旅法設計師邱婉惠與得獎者受邀展示作品。左邊設計是珍珠拉丁舞衣，右邊是黑天鵝摩登舞衣。當天在場媒體與裁判特別欣賞珍珠設計，紛紛詢問工藝細節。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日
「巴黎製造」工藝製造大賽9日在巴黎市政府舉行頒獎典禮，旅法設計師邱婉惠與得獎者受邀展示作品。左邊設計是珍珠拉丁舞衣，右邊是黑天鵝摩登舞衣。當天在場媒體與裁判特別欣賞珍珠設計，紛紛詢問工藝細節。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日

除舞衣外，邱婉惠也常與電視台、電影合作，為其設計戲服，大明星也穿過邱婉惠的設計。2018年，法國影后、備受尊敬的老牌女星凱瑟琳丹妮芙（Catherine Deneuve）在電影「莠出良才」（Mauvaises Herbes）中整套的舞蹈服裝就出自邱婉惠之手。

回想起當時自己的反應，「電影的服裝師找上門，說是要為凱瑟琳丹妮芙設計舞服，但演員本人不能來，要我把東西拿過去，我還想他是不是在騙我，要拐一件衣服走，結果到了才發現真的是她」，邱婉惠笑著說。

她表示，早已習慣客人很挑剔，要求精修所有細節，應付難搞客人是家常便飯。所以在面對凱瑟琳丹妮芙前，邱婉惠早就把所有準備工作做好，也應凱瑟琳唯一要求，將舞衣設計為黑色和金色。

「之前耳聞凱瑟琳要求很高，結果她對舞衣完全沒有挑剔，態度超好，我設計從頭到腳的配件她都照單全收。一位如此世界知名的演員，竟然這麼禮遇我，令我不知所措」。邱婉惠說，凱瑟琳丹妮芙向她表示對設計感到很驚豔，也很開心能穿上這麼漂亮的舞衣。

雖然邱婉惠的設計偏向歐美風格，但她卻常在工作之餘向客人介紹家鄉。「很多人問我從哪裡來後，就主動Google起來，想更了解台灣，還馬上查起了機票，上週我就拉了兩位法國客人到台灣」。讓她被客人笑稱「不只賣衣服，還賣台灣觀光」。

她透露，正考慮未來利用台灣高機能性布料，為高爾夫球開發高級球服，結合她在法國的設計與台灣紡織布料。

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她認為台灣紡織業非常強，尤其是高科技機能性布料的研發；設計人才培育方面，雖有發展，卻仍有努力空間。邱婉惠指出，台灣年輕設計師相當有潛力，但對於客群鎖定需更精準，找到自己的品牌風格特色，只要政策持續協助，相信未來發展可期。

「巴黎製造」標章旨在凸顯工藝創作、鼓勵傳承，並獎勵工藝作品的原創性。因此，除強調法國設計與製造外，工藝性和技術傳承更是評分重點。得獎人才能獲得巴黎市府資源、專業顧問與宣傳機會，為優秀企業提供更大的舞台。（編輯：田瑞華）1131212

除舞衣外，旅法設計師邱婉惠也常與電視台、電影合作，為其設計戲服。法國影后凱瑟琳丹妮芙在電影「莠出良才」中整套的舞蹈服裝就出自她之手，凱瑟琳丹妮芙曾當面稱讚舞衣令人驚豔，無可挑剔。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日
除舞衣外，旅法設計師邱婉惠也常與電視台、電影合作，為其設計戲服。法國影后凱瑟琳丹妮芙在電影「莠出良才」中整套的舞蹈服裝就出自她之手，凱瑟琳丹妮芙曾當面稱讚舞衣令人驚豔，無可挑剔。（邱婉惠提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 113年12月12日
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