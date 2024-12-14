大成實小「大地藝術節」 跨國創作者妝點屏東農村

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東新埤鄉大成藝術實驗小學辦理大地藝術節，邀請6組跨國藝術家駐村，帶領孩子以大自然元素共創，走出校園、妝點農村。今天開幕式，全校師生與在地居民共同開箱。

大成實小邀請來自台灣、比利時、印尼、泰國、墨西哥、荷蘭等國7名藝術家駐村，帶領全校101名師生，發掘「101種和大自然一起玩的提案」，從11月23日起創作3週，藝術作品分散在校園、伯公廟、忠勇祠及稻田裡。

縣長周春米出席開幕典禮表示，大成實小所在地為具有傳統客家風味的村莊，7名國內外藝術家駐村創作，除了產出藝術作品之外，同時展現客家伯公文化，與在地鄉親共同努力，將新埤鄉打鐵村打造成大地藝術節展場，不僅是教育開展，更是師生連動社區接軌國際教育的突破與創新。

大成國小曾因人數少面臨裁併校，2021年轉為藝術實驗小學後起死回生。大地藝術節發起人、雲門教室董事長兼大成實小治校委員温慧玟表示，3年前許下辦理藝術節願望，經過3年時間終於可以讓夢想成真。過程中藝術家透過文化差異進行交流，與在地文化對話，比如說墨西哥詩作與客家詩融合，打開孩子無窮盡想像，進而好奇、好學。希望透過藝術手段，讓每個孩子成為獨一無二的生活藝術家。

温慧玟說分享，大成國小轉型前有60多年歷史，許多鄉民都是校友，抱著歸屬感參與；藝術家騎著腳踏車從住處前往小學路上，鄉民都會打招呼；在藝術創作過程中，鄉民也會關心、甚至提供點心，過程「像是全村在辦一件喜事」。

屏東縣政府教育處表示，「和大自然一起玩 2024大地藝術節」各國藝術家們以藝術眼光，靈活運用「風、木、水、火、土」元素跨領域創作。印尼藝術家 Firman Djamil的「螢翼輕舞」，帶領孩子用檳榔葉彩繪象徵螢火蟲翅膀，祈望人與環境和諧共生。泰國藝術家阿農．南堯（Arnont Nongyao）「大成鐵馬的律動之聲」，收集在地聲音，改造2台聲響行動腳踏車。墨西哥藝術家Carmen Jacobo以空屋與根系空間藝術創作，與孩子們攜手展現陶藝作品，彩繪以及古詩，喚醒空屋靈魂。

長住墨西哥的荷蘭藝術家Kees Ouwens運用颱風吹倒的樹木，在忠勇祠旁搭建「庇護所」，讓孩子在石頭上書寫，與大自然對話。比利時藝術家Laureline Dubois的「手與我」表演藝術，讓民眾驚呼連連。

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而台灣藝術家陳鈺分的「微觀地平線」，將自然碎片重構成幾何風景；屏東女兒藝術家余孟禪，其作「當微風拂動精神」運用稻稈與大自然對話，重新喚醒人類敬畏大自然的心。

教育處提及，大成實小今、明2天辦理4場次導覽活動，帶領大家認識屏東縣並親近藝術，規劃3條不同路徑走讀導覽，展期至2025年3月2日止，展期間開放學校戶外教學、遊學預約參訪。（編輯：郭諭儒）1131214