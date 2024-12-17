基市擬建和平島考古遺址解說中心 估116年完工

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（中央社記者王朝鈺基隆17日電）在立委林沛祥協調下，台船公司同意與基隆市府簽約，將和平島B考古遺址所在地土地租給基隆市文化觀光局興建考古遺址解說中心，雙方今天簽約，解說中心預計民國116年完工。

基隆市政府文化觀光局表示，和平島B考古遺址位於台船公司平一路停車場，台船公司自民國100年起，提供考古學者從事考古試掘調查，107年起更提供市府大規模發掘研究，為基隆累積豐富考古成果。

此處於民國109年被指定為基隆市定考古遺址，除西班牙殖民時期的諸聖教堂建築遺構與墓葬群，還有新石器時代的圓山文化層、鐵器時代的十三行文化層，以及清朝及日治時期文化層，諸聖教堂更是至今所發現台灣年代最早的天主教教堂遺跡。

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基隆市府獲文化部文化資產局補助新台幣1.5億元，規劃在和平島B考古遺址興建解說中心，解說中心工程分為2期，其中第1期預計興建3層樓建物，總經費約1.9億元，今天在國民黨立委林沛祥見證下，基隆市副市長邱佩琳與台船公司基隆廠廠長施炎輝簽署協議，台船公司將和平島B考古遺址所在地土地租給基隆市文化觀光局。

邱佩琳表示，感謝台船公司願意與基隆市府共同投入保存文化資產，為和平島的文化保存與觀光發展努力，也感謝林沛祥從中協調，達成雙方滿意的協商結果，「和平島B考古遺址解說中心新建工程」簽署完土地協議後，將先進行施工前遺址保護措施後再開工，預估116年完工。（編輯：戴光育）1131217