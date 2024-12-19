創劇團推出新版「世紀末」 家庭劇話島嶼寓言

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（中央社記者葉冠吟台北19日電）創劇團2024年終製作推出新版「在世紀末不可能發生的事」，導演湯京哲與編劇陳建成以家庭劇形式建構島嶼寓言，再詮釋這齣設定於世紀之交總統選舉、聚焦歷史記憶與世代互動作品。

歷史是由無數微小的個人行動、情感與決定所疊加而成。「在世紀末不可能發生的事」講述一對準備步入婚姻、計畫赴美生活的情侶，在雙方父母正式見面時，意外觸及兩家父親在30年前的一段的政治記憶與創傷。

編劇陳建成表示，書寫與演出的意義很大一部分建立在「時間的差異」之上，從2014年構思、2016年完成，首演於2020年的總統大選之後，至2024年此刻的重製。雖然有不同的時間差，但是劇中所探討的歷史傷痛、世代溝通、價值衝突等議題，在當下仍希望能引發觀眾思考、共鳴。

創劇團指出，這次重製特色，在於導演湯京哲從角色關係切入，以寫意手法勾勒人物內在，重新詮釋這齣戲。

湯京哲分享：「我想在這次的製作中，嘗試將場景的想像交給劇本語言，利用舞台空間、燈光及聲響，凸顯出角色意識與無意識之間的輪廓」，透過非寫實風格的舞台空間，讓演出更能聚焦於對白，藉此突顯角色的動機，與他們的內在狀態。

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全劇演出陣容集結實力派劇場演員王肇陽、呂栩智、林文尹、施宣卉、楊瑩瑩、劉淑娟，攜手打造層次豐富的角色刻畫與畫面。劇團期待此次重製不僅回顧歷史，更要探問：「在世紀末不可能發生的事」如今有哪些已發生，哪些還在前往發生的路上，又有哪些是21世紀可能與不可能發生的事。

「在世紀末不可能發生的事」將於20、21、22日在國家兩廳院實驗劇場演出。（編輯：李亨山）1131219