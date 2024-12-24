習於受苦或視而不見 「像這樣的小事」細數道德難題

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（中央社記者葉冠吟台北24日電）「我們究竟是習於受苦，還是乾脆視而不見？」愛爾蘭作家吉根經典小說「像這樣的小事」近期推出中譯本，細數看似微不足道小事裡、扣人心弦的道德難題，更被改編成同名電影。

「耶誕節總是會激發出人們最好的一面和最壞的一面。」全書描述1985年愛爾蘭冬天，耶誕節前夕、冰凍的小鎮裡，煤炭商人比爾忙得焦頭爛額，有天卻在他親自為當地修道院送煤炭時，意外發現一名被鎖在煤倉裡衣衫不整、赤腳的女孩。

根據時報出版書訊，「像這樣的小事」（Small Things Like These）是愛爾蘭作家克萊爾．吉根（Claire Keegan）以「瑪德蓮洗衣中心」真實事件為基礎，創造的虛構故事。全書共4萬字卻花近10年完成，被「紐約時報」形容是「每個字句都精雕細琢，沒有一字浪費」並選入其21世紀百大圖書。

「瑪德蓮洗衣中心」指的是天主教會曾在愛爾蘭營運多間洗衣中心，將犯罪、未婚生子、弱勢少女們送入從事勞務工作。她們在內遭受虐待甚至侵犯，卻只能不斷地工作，藉以洗去「罪孽」，直到老死無人聞問。最後一批瑪德蓮洗衣中心於1996年關閉。

近期全書也被改編成同名電影，由「奧本海默」男主角席尼墨菲（Cillian Murphy）主演，扮演養育5名女兒、低調敦厚的煤炭商人，在發現天主教修道院長期存在女性虐待事件後陷入兩難，究竟該挺身指證或選擇緘默。本片不僅成為今年「第74屆柏林影展」開幕片，也讓扮演修女的艾蜜莉華森（Emily Watson）奪下最佳配角銀熊獎。

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身為作者吉根書迷的席尼墨菲就表示：「克萊爾．吉根的小說就是這麼純粹，美麗、溫柔，扣人心弦，短短一本書卻能將你擊碎，我在火車上邊讀邊哭，哭到淚流滿面。」

時報出版指出，這是一本小書，作者筆下的小鎮範圍可能很小，卻細節豐富，在表面和諧中不尋常地展示日常生活的暴力，「當我們習慣了艱苦的生活時，人可能沒有能力去偏離常態，因此這場道德偶遇下的良心危機，能贏得全球書迷熱烈迴響。」（編輯：龍柏安）1131224