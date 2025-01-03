張宇安領軍北市國 再現音樂鬼才譚盾經典

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（中央社記者趙靜瑜台北3日電）由首席指揮張宇安領軍，台北市立國樂團將推出「臥虎藏龍─譚盾的電影與國樂世界」音樂會，再現鬼才音樂家譚盾3首風格獨特之作，展現國樂與當代音樂接軌的創造力。

張宇安表示，音樂會名稱之所以訂為「臥虎藏龍」，除了是向這部華語武俠經典電影以及奧斯卡最佳原創音樂獎得主譚盾致敬外，也是想要向樂迷朋友展現北市國音樂家人才濟濟、「臥虎藏龍」。

台北市立國樂團團長鄭立彬表示，在他上任後，希望以「作曲」為帶領國樂發展的火車頭，1990年譚盾尚未發光之際，當時北市國就已經邀約譚盾委託創作「西北組曲」，展現了北市國的獨具慧眼，這首樂曲也開啟了國樂團與傳統元素接軌的另一種可能，至今仍是經典。

根據北市國今天發布的新聞稿，這場音樂會其他曲目還包括譚盾的大提琴協奏曲「臥虎藏龍」國樂版，由北市國大提琴團員張心維擔任獨奏；譚盾為國樂團與胡琴獨奏所寫的胡琴協奏曲「火祭」，則由北市國二胡聲部團員蕭奕飛擔任獨奏。

大提琴協奏曲「臥虎藏龍」是作曲家譚盾根據電影「臥虎藏龍」配樂擷取6個段落，改編的音樂會作品，音樂運用樂器代言角色，如大提琴呈現李慕白的寬厚飄逸，巴烏則像神秘的碧眼狐狸。樂曲共分為「臥虎藏龍」、「竹林飄逸」、「絲路奇遇」、「永恆誓言」、「南行」以及「永別」6個篇章，延續電影的主要情景。

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胡琴協奏曲「火祭」則是譚盾為電影「南京1937」所作的配樂，國樂團版的編制由兩組樂團分別在舞台上及觀眾席演出，人聲由樂團團員與指揮兼任，譚盾期待藉由這首樂曲與觀眾一起思考戰爭、自然和人之間的種種關係。「西北組曲」則是根據舞劇「黃土地」中的素材重新整理與配器，展現傳統的當代性。

除了譚盾的代表樂作外，北市國音樂會開場邀約台灣音樂鬼才作曲家李哲藝創作「微光織夢幻影流轉」，透過快速音群與奇幻旋律，帶著樂迷一起進入觀看電影時的各種美好體驗。音樂會將於1月10日舉行，地點在台北市中山堂中正廳。（編輯：龍柏安）1140103