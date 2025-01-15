李霈瑜挑戰音樂劇「三個傻瓜」 來自曾國城嗆聲

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（中央社記者葉冠吟台北15日電）果陀劇場昨晚舉辦尾牙，主持繁忙仍不忘舞台劇的藝人曾國城，被拱成「行走的紅包」。音樂劇「三個傻瓜」主演李霈瑜透露，第1次演出舞台劇就是來自曾國城嗆聲。

果陀劇場從1988年深耕至今已37年，作品累積近百齣，每年尾牙依慣例回顧過往一年努力，昨天現場眾星雲集，曾國城、聶雲、屈中恆、賴雅妍、蔡燦得、張復建、劉亮佐、李霈瑜、小煜、蔡昌憲都共襄盛舉，還玩起「果陀星攻略」搶答賽。

果陀劇場分享，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、藝文表演傾巢而出後，劇團推出8檔戲劇輪番巡演，包含新作「妳和我和他的真相」、「親愛的彼得先生」及經典劇碼重新製作「穿越門中門」、「最後14堂星期二的課」、「解憂雜貨店」、「ART」、「冒牌天使」、「我在詐騙公司上班」等累積近百場及10萬多名觀眾，觸角也延伸到中國、新加坡。

現場果陀也宣布2025上半年精彩作品，不僅將持續完成「冒牌天使」、「最後14堂」、「妳和我和他」、「親愛的」等4部作品完成巡演；接棒演出的是改編印度寶萊塢電影IP的音樂劇「三個傻瓜」。

主演之一的李霈瑜透露答應接演主因，就是來自前輩曾國城的一句嗆聲，「沒有演過舞台劇，人生就不完整。」曾國城緊張直呼，不是嗆，是提醒分享。

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同劇演員聶雲被曾國城拱加碼，自認現場氣氛太好，掏出口袋現金，差點沒有錢搭車回家，讓現場笑聲不斷。

果陀透露，下半年還有更多值得期待的國外獲獎知名劇作，及台灣重量級IP的全新反轉演出，盼為觀眾帶來更多感動與驚喜。（編輯：管中維）1140115