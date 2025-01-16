從口香糖到狂奔洗衣機 台北當代館展覽拆解日常

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（中央社記者王寶兒台北16日電）小至口香糖，大至可遙控奔跑的洗衣機，策展人黃彥穎集結台灣14組當代藝術家，以多元形式藝術作品傳達文字以外的幽微體驗，以展名No Language回應平凡日常中的不平凡體驗。

台北當代藝術館今天舉行No Language展開幕記者會，館長駱麗真表示，現代人生活在被資訊淹沒的時代，語言成為了無所不在的信息載體。然而，語言不一定能完美地表達內心世界，藝術是種無聲的語言，能觸及感官深處，希望透過No Language展挑戰人們習以為常的理解模式，重新感受生活細節。

參展藝術家包含江忠倫、何彥諺、吳聯吟、李婷歡、崔廣宇、陳松志、陳為榛、陳萬仁、黃立穎、黃海欣、黃萱、廖建忠、劉文瑄及蘇育賢。

策展人黃彥穎指出，這些藝術家涵蓋新生代至中生代，媒材也不盡相同，台北當代館面向國際，期望以此讓藝術家能被來自各地的觀展民眾記住，甚至促成新合作。

展覽入口設置陳松志的「奢侈的墮落」，他以常見地毯為底，在上頭堆放一座座帶有污漬的粉紅色口香糖，隨空間溫度還會飄散出淡淡的人工香精味。一反因咀嚼而存在的目的，陳松志改以「踩踏」完成口香糖的任務，他說，希望透過更為趣味而帶遊戲體驗的方式，重新思考身體感官。

廖建忠作品「運転生活終點站3.0 K-us」也挑戰人們既定印象，他將冰箱、洗衣機、除濕機、電鍋、熱水瓶等多種家電散佈於展場，並為這些家電安裝遙控裝置，民眾只要操縱搖桿，就能讓家電們在場中奔走旋轉，創造超現實體驗。

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黃彥穎說，AI（人工智能）是以大量文字資料作為訓練模型，他在策畫展覽時也試著以AI視野想像他要為藝術家們下什麼樣的關鍵字，「我想他們（藝術家）能做的不是語言模型，而是感覺模型，因為他們的作品帶來的感受是獨特的，這也是造就他們的獨特的原因。」

No Language展將在明天起於台北當代藝術館展出至5月4日。（編輯：陳清芳）1140116