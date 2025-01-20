知名聖樂團盼與台合作 延續西斯汀美聲祈和平

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（中央社記者黃雅詩羅馬20日專電）響應教宗禧年呼籲，梵蒂岡傳奇聖樂家巴托魯奇的基金會19日舉辦「希望之聲」音樂會，祈求世界和平。駐教廷大使李世明應邀出席，基金會介紹時強調，盼未來能與理念相近的台灣合作，共促和平與人權價值。

巴托魯奇（Domenico Bartolucci）樞機主教在梵蒂岡聖樂近代史擁有傳奇性地位，長達近半個世紀，他都是主導教宗神聖禮儀音樂的重要人物。

巴托魯奇1917年誕生於佛羅倫斯，14歲開始作曲，在1939年成為神父。1956年，巴托魯奇年僅39歲時就被前教宗庇護十二世（Pope Pius XII）任命為「西斯汀教堂合唱團」（Sistine Chapel Choir）總監，並尊其為永恆大師（Perpetual Maestro）。

巴托魯奇基金會在2003年成立，目前由曾任教廷外交部長多年的樞機主教曼貝帝（Dominique Mamberti）擔任主席。基金會的重要支持者包括前教宗本篤十六世（Joseph Ratzinger）、前教廷文化委員會主席普帕爾（Paul Poupard）樞機，以及義大利指揮大師慕提（Riccardo Muti）。

「希望之聲」音樂會19日在羅馬近郊港市奇維塔韋基亞（Civitavecchia）的主教堂舉行。副市長汀蒂（Stefania Tinti）、主教魯薩（Gianrico Ruzza）、基金會秘書長畢裘奇（Alessandro Biciocchi）皆出席，在音樂空檔與李世明交談，盼拓展這座城市與台灣的各種交流合作機會。

出席音樂會的旅義台灣聲樂家呂怡惠向中央社表示，巴托魯奇合唱團在義大利音樂界享有盛譽，因為男性團員幾乎清一色都曾是梵蒂岡「西斯汀教堂合唱團」的一份子，受過嚴格聖樂詠唱訓練，巴托魯奇合唱團也常受邀前往美國或其他國家演出。

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「西斯汀教堂合唱團」是教宗專屬合唱團，成立超過1400年，是世界上歷史最悠久的合唱團，合唱團僅由未變聲的男童組成，巴托魯奇合唱團則是由長大後的團員，另外加上女聲團員組成，因此巴托魯奇亦被許多人視為「西斯汀合唱團延續版」，經常與許多大師合作，例如19日演唱會的伴奏者是教宗所在的聖伯多祿教堂首席管風琴師柯爾（Josep Solé Coll）。

呂怡惠表示，巴托魯奇樞機被視為聖樂界偉大傳奇人物，因為他不僅是指揮家，同時是卓越作曲家。根據官網紀錄，巴托魯奇創造超過40部作品，包括管風琴、獨奏、交響樂、演唱歌曲等，並曾創作一部讚頌佛羅倫斯聖母百花大教堂的歌劇。（編輯：韋樞）1140120