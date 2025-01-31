美濃搖籃閱讀市集 菜籃書架陳列3000本繪本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄31日電）美濃「搖籃閱讀市集-積木裡的繪本世界」今天起至2月2日在美濃文創中心前廣場登場，活動以1700個蔬菜藍搭成書架，陳設將近3000本繪本，邀請20名說書人全天接力說故事。

「搖籃閱讀市集」由薛伯輝基金會主辦，高雄市客家事務委員會、高雄市立圖書館美濃分館、美濃區公所、美濃區農會協辦。

3天活動邀請20名說書人，設置20個主題繪本攤位，全天近距離說故事給孩子聽。此外，有近30家獨立書店、出版社擺攤，共創八角藝術桌活動。

薛伯輝基金會表示，美濃不只有粄條、小番茄、白玉蘿蔔和廣大無垠的花海，今年的農曆春節，美濃還有一場非常特別的活動「搖籃閱讀市集-積木裡的繪本世界」，為的就是要讓民眾看書看到飽、給網美拍照拍到手軟，同時閱讀書本、閱讀美濃、閱讀藝術。

薛伯輝基金會執行長蔡瑛珠說，閱讀市集第2年舉辦，活動以「搖籃」為名，今年有不少家庭都是專程來閱讀、買書的，不少孩子都滿心期待聽說故事活動，今年的活動目標是「藝術與閱讀造街」，期待藉由市集活動慢慢讓閱讀風氣擴散。

「搖籃閱讀市集」去年首度在農曆年節於美濃登場，薛伯輝基金會今年大年初三到大年初五擴大舉辦市集活動。為了呈現美濃的文藝農業風並強化閱讀空間設計的美感，現場陳列1700個蔬菜藍，以蔬菜籃為書架，設計感十足。

薛伯輝基金會表示，入夜後大家也別急著離開美濃，閱讀市集越夜越美麗；每個蔬菜籃將發出閃閃光芒，照亮新春期間的農村夜空，其中53個蔬菜籃將展覽台灣4名原生藝術家的作品，主題皆圍繞在「貓頭鷹」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蔡瑛珠說，文創中心旁的美濃國小住著不少貓頭鷹，這些貓頭鷹不僅是師生的最愛，更是周邊社區與店家高度認同的吉祥物。

薛伯輝基金會在美濃深耕8年，基金會經營的「搖籃咖啡」前身為「日治時期美濃警察分駐所」，現在是一間文學、藝術與咖啡的複合式書店，藏書包含台灣當地作家名著、客家文化研究書籍、報導文學、旅遊文學、飲食文學和繪本。「搖籃咖啡」已成美濃在地知名文化地標。（編輯：唐聲揚）1140131