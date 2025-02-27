唐從聖軋7劇愛挑戰性角色 自認變形款不怕被定型

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北27日電）劇場演員唐從聖舞台劇生涯超過22年，戲約不斷的他，去年連軋7齣戲，被稱為「每週末都出現在表演廳舞台上的人」，更自認是「變形款」，完全不怕被定型。

談及近2年舞台劇邀約不斷，唐從聖今天透過劇團分享，從2023年1年演出6齣，到去年演出7齣，海內外累積近80場，幾乎是「週末都出現在表演廳舞台上的人」，甚至曾1個月連續5個週末到各地演出不同的劇本。

唐從聖有1個專屬排練袋，裡面裝著各個劇本，方便自己隨時可以複習，甚至正式開演前會閉關1到1.5小時熟讀劇本。每本劇本都有密密麻麻的筆記，宛如武功秘笈，標註著走位、停頓與表演細節，需要武打或動作的地方附上標記，他更自豪補充：「劇團隨時要加演，都能跟得上。」

對表演的熱愛，唐從聖從小就知道，小六開始北上參加演員訓練班，連續半年南北奔波，雖然最終沒成為童星，但表演慾仍然不減。國中時，他加入軍樂團學習小鼓，這項原本不被父親看好的才藝，竟意外讓他成為庄頭殯葬隊成員，2個半小時就能賺新台幣500元，比爸爸當時賣牛肉一天還高薪。

後來他考上國立台北藝術大學，與范瑞君、鍾欣凌、顏嘉樂、林嘉俐等人成為同學，情誼更延續30年，至今仍在每年6月舉辦同學會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

唐從聖表示，越有挑戰性的角色，他越愛，更從來不只演固定類型作品，不怕轉型問題，因為自己隨時可以變形。

這個週末他將演出已參與10年的喜劇經典「冒牌天使」，全劇取材自電影「我們不是天使」，講述2個逃犯神蹟般地變成神父，陰錯陽差開啟一場通往自由的冒險大逃亡，與曾國城、楊千霈、陳大天搭檔，2月28日至3月2日在台灣戲曲中心大表演廳演出。（編輯：管中維）1140227