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藝術下鄉台塑力挺 四大劇團全台巡演18場

2025/3/6 16:20
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（中央社記者葉冠吟台北6日電）為發揚台灣傳統藝術與本土特色文化，台塑企業連續14年推動「台灣特色文化發展計畫」，贊助本土劇團巡迴台灣各地演出，今年將攜手明華園等四大劇團為大小朋友帶來18場演出。

台塑企業今天舉辦「藝術下鄉零距離－公益入鄉藝文扎根」記者會，宣布今年度「台灣特色文化發展計畫」演出安排，明華園戲劇總團、亦宛然掌中劇團、蘋果劇團和如果兒童劇團現場亦帶來節目精彩片段，讓台下小朋友看得目不轉睛。

「台灣特色文化發展計畫」為台塑企業總裁、王詹樣公益信託主任委員王文淵自2011年推動，攜手台塑、南亞、台化及台塑石化4大公司，十多年來贊助歌仔戲、布袋戲及兒童劇團等本土藝文團體巡迴全台，盼協助劇團永續發展經營，也讓各鄉鎮民眾有機會觀賞國家級演出。

據統計，截至2024年底已演出413場，逾40萬人次觀賞，累計贊助金額達新台幣1億1千萬元。

明華園戲劇團長陳勝福今天表示，今年是明華園成立96年，從野台、廟口到國家級藝術殿堂皆有他們的身影，很感謝台塑企業願意支持藝文團體發展，且演出不只是首都而是各地偏鄉，落實文化平權與文化向下扎根。

亦宛然掌中劇團執行長李俊寬指出，他們從2011年就參與計畫，這10多年對劇團意義重大，尤其近年傳承到第四代，有機會到全台各地演出，對年輕團員是珍貴表演機會。

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蘋果劇團團長方國光也感謝企業以具體行動，支持藝文團體與這塊土地上的人民，透過戲劇與家長共同探討子女教養難題；如果兒童劇團團長趙自強同樣謝謝企業滋養本土劇團，助文化永續經營傳承。

2025年「台灣特色文化發展計畫」將繼續攜手四大劇團帶來18場演出，盼為台灣文化傳承注入更多動力，也進一步開拓孩子藝術視野。首場演出將由如果兒童劇團打頭陣，29日在雲林登場。（編輯：李亨山）1140306

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