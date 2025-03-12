台漫畫家左萱「芭蕉的芽」2 獲日本國際漫畫賞銀獎

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）台灣漫畫家左萱以「芭蕉的芽」第2集奪得日本外務省主辦的日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎），她今天出席頒獎典禮，致詞時感謝台灣這片可自由創作的土壤的培養。駐日代表李逸洋到場觀禮，表達祝賀之意。

第18屆日本國際漫畫賞頒獎典禮12日晚間在日本外務省飯倉公館舉行，外務大臣岩屋毅不克出席，由外務副大臣藤井比早之代為主持，頒發最優秀獎及3名優秀獎獎狀。評審委員長、漫畫家里中滿智子頒發獎座。

藤井致詞時表示，「漫畫是日本的驕傲，是日本寶貴的文化，漫畫的登場人物的魅力、作家所描繪的故事以及及故事所反映的世界觀，透過漫畫家的筆將作品的精髓傳達給讀者，讓讀者容易了解」。

左萱獲獎作品「芭蕉的芽」以1930年代的台北高校（現國立台灣師範大學前身）為背景，講述兩位性格迥異的學生葉星橋與南城雲太郎為了打破制式且死板的校刊內容，合作創辦新雜誌「鐘之音」的故事。她透過對於史料的爬梳及細緻獨特的畫筆，描繪出日治時期台北高校生的校園生活及青春風貌。

駐日代表李逸洋、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍特別到場觀禮，並向左萱致上最誠摯的祝賀。

李逸洋對中央社表示，日本國際漫畫賞自2007年創辦以來，自第2屆起就有台灣漫畫家獲獎，至今累積了2座金獎、9座銀獎及21座銅獎的佳績。這次參賽的有95國716件品，皆創新高，競爭激烈，得獎不易。

李逸洋說：「左萱老師曾於第10屆以『神之鄉』獲得銅獎，此次以『芭蕉的芽』摘下銀獎，展現了台灣漫畫家的卓越實力，期許她未來有機會能再獲金獎，為台灣漫畫再添殊榮。」

左萱先是以日文表達對評審的謝意，之後以中文說出這次得獎的感想。

她說：「謝謝日本漫畫一直都陪伴著我的整個創作歷程。我今天能到這邊領獎，真的內心感到十分榮幸。『芭蕉的芽』是描寫少年追求創作的夢想的一個青春校園故事。青春這件事對我來說有點遙遠，但學生時期翻著日本漫畫幻想著有一天也能夠這樣創作的心情依然記憶猶新。」

她表示，自己在描繪的過程中也像角色一樣，會時而跌跌狀狀、時而熱血沸騰，所以自己也跟他們（芭蕉的芽主角）共享一個想要創作出一部在生命中留下重要意義的作品的這個夢。

她說：「這次的獲獎是幫助這個夢想發芽、成長茁壯的重要養分，真的非常地感謝。同時也想感謝我的母校國立台灣師範大學提供了這個故事的舞台和史料的資源，感謝最可靠的戰友蓋亞出版社，也感謝台灣這片可以自由創作的土壤的培養，形塑成了這部作品，甚至是行塑成我這個人的一切。」

左萱說：「許多漫畫家前輩曾說漫畫有將故事帶到更遠的地方的力量，希望以此次獲獎為契機，能夠珍惜地使用這份力量，將她在這個題材中所感受到的熱情傳達給更多人、更多地方。」

在頒獎典禮上，由評審之一的岸本憲治講評「芭蕉的芽」。岸本指出，內容是很多人可感受得到的鄉愁的學生生活的「原風景」。雖可感到遠處漸漸傳來戰爭的跫音，但這部作品貼切地傳達了自由闊達的當時的氛圍，這是因為作者（左萱）做了細膩的採訪及時代考證。

評審委員長中里滿智子指出，「作者（左萱）還很年輕竟可以將青春時代描述得那麼令人懷念，我想一定是作者本身曾有過富有感受性、多彩多姿的青春」。

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左萱接受中央社採訪時說：「這次到日本，藉由獲獎的機會，想把它當作取材，因為我的故事背景和日本還蠻密切相關的，很多戰前昭和時代的博物館也是這次我希望能夠去取材的對象，來作為以後能更豐富作品的內容」。

左萱最後來特別感謝文化部這幾年來一直對漫畫產業的支持。她說：「台灣漫畫還正在要成長的階段，我覺得透過文化部的支持，台灣漫畫可以有更多元的樣貌。甚至以前比較難執行的長篇，現在也有黑潮計畫可以讓作家更放膽地去製作自己的長篇計畫。」（編輯：高照芬）1140312

台灣漫畫家左萱（右）以「芭蕉的芽」第2集奪得日本外務省主辦的第18屆日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎），她12日晚間出席頒獎典禮。駐日代表李逸洋（左2）、文化部駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（左1）到場觀禮、祝賀。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月12日

台灣漫畫家左萱（右）以「芭蕉的芽」第2集奪得日本外務省主辦的第18屆日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎）。駐日代表李逸洋12日晚間出席頒獎典禮，他說，左萱展現了台灣漫畫家的卓越實力，期許她能再獲金獎，為台灣再添殊榮。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月12日

台灣漫畫家左萱（左1）以「芭蕉的芽」第2集奪得日本外務省主辦的第18屆日本國際漫畫賞優秀獎（銀獎）。她12日出席頒獎典禮，與日本外務副大臣藤井比早之（左3）、國際漫畫賞評審委員長里中滿智子（左4）及其他獲獎者合影。中央社記者楊明珠東京攝 113年3月12日