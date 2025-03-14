2025台南新藝獎開幕 呼應城市發展及文化孕育

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南14日電）台南市長黃偉哲今天宣布2025台南新藝獎開幕，展期至4月13日，策展主題是「隱身之海、增生之城」，呼應台南城市發展歷程及文化孕育起源意涵。

黃偉哲指出，藝術工作是一條相對寂寞的路，幫助新銳藝術家在藝術道路發光發亮，認識更多支持的人，是台南新藝獎最大目的。

黃偉哲表示，年輕人需要鼓勵，參加新藝獎的新銳藝術家已具備專業能力，歷屆新藝獎得主中，許多人也在藝術界發光發熱，顯示新藝獎是很好的平台，讓更多人看到年輕藝術家才華，進而喜歡藝術。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府新聞稿指出，台南新藝獎以「下一個藝術新星」精神，13年來累積扶植百名新銳藝術家，今年在台南市11家畫廊展出10名得主和9名國內外邀展新銳藝術家作品。

今年策展主題是「隱身之海、增生之城」，透過新銳與國際藝術家作品，回應台南變動性及城市水域文化史，展現台南「不斷增生的城市」獨特魅力。（編輯：郭諭儒）1140314