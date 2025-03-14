屏東藝術家籌建黑潮美術館 邀美國畫家遊台創作

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（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東畫家陳立德籌建黑潮美術館，邀請美國畫家卡洛兒‧凱琴到南台灣海岸取景創作，未來收為館藏。卡洛兒相隔多年再訪，對人情、美景讚譽有加，寫下台美文化外交佳話。

以本土題材油畫聞名的陳立德正籌建黑潮美術館。為完成此願景，他邀請相識近20年的友人卡洛兒‧凱琴（Carole Katchen）來台取景創作。卡洛兒9日與妹妹一同抵台，目前正於恆春取材創作。

陳立德接受媒體聯訪表示，台灣及所屬島嶼被黑潮環繞。黑潮是世界上第二大洋流，水質極為清澈透明，它環抱台灣本島，在行經之處激起美麗浪花。這座美術館宗旨是透過油畫展現黑潮未被揭露的美麗。

陳立德說，此行卡洛兒預計待10天，入境後直接接她來屏東，沿途看海景，取景第一站是台東成功漁港。當地人看到她寫生時熱情表達歡迎。接著一行人將在屏東各漁港與海岸取材，包括牡丹鄉的牡丹灣和滿州鄉中山漁港。希望藉由藝術創作重新將人群帶回屏東各漁港。

陳立德知道卡洛兒喜愛貝殼，日前特地帶她到恆春一間貝殼店，今天再訪時卡洛兒現場展示畫技，畫了貝殻店老闆娘吳素如肖像，讓她相當驚喜。

「台灣太漂亮了，我回去要畫很多幅畫！」今年81歲的卡洛兒曾在世界各國旅行並描繪當地人文，她說，台灣人的親切和體貼特別凸出。在海邊作畫時，很多人對她說「哈囉」。卡洛兒的妹妹琳達（Linda Katchen）是首次到訪亞洲，也對當地人情味印象深刻。

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對於創作計劃，卡洛兒表示，目前尚未決定總共畫幾幅。不過回去後會全心投入創作，至少有2個星期會專注於畫畫。琳達則在一旁打趣不忘提醒「妳還是要洗衣服」，語畢現場一片歡笑。

卡洛兒是美國阿肯色州知名油畫及粉彩畫家，2006年來台辦過畫展。依阿肯色州當地媒體報導，作品被海菲國際基金會（Heifer International Foundation）等機構，及美國前總統比爾．柯林頓夫婦（Bill and Hillary Clinton）私人收藏。曾出版14本藝術教學書籍，並擔任「藝術家雜誌」（The Artist’s Magazine）特約編輯14年。（編輯：孫承武）1140314

美國畫家卡洛兒‧凱琴（Carole Katchen）14日到訪恆春一間貝殼店，有民眾表示想看她創作，她立刻大方到車上取來顏料，現場調色、作畫。中央社記者黃郁菁攝 114年3月14日

喜愛貝殼的美國畫家卡洛兒‧凱琴（Carole Katchen）（圖）14日到訪恆春一間貝殼店，並戴上她在店內挑選的耳環。中央社記者黃郁菁攝 114年3月14日

美國畫家卡洛兒‧凱琴（Carole Katchen）（前左）應屏東畫家陳立德（後右）之邀來台創作，與妹妹琳達（Linda Katchen）（前右）、翻譯謝德謙（後左）等走訪屏東、台東海岸。中央社記者黃郁菁攝 114年3月14日