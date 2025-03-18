海委會攜手成大出版新書 特展王船造船圖譜

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（中央社記者張已亷高雄18日電）海委會攜手成大結合多年傳統船舶研究，運用現代科學方法測量、繪製與分析王船圖譜，出版「王船再現：台灣傳統福船式造船圖譜」，在成大校區舉辦特展並於今天舉行新書發表會。

海洋委員會指出，新書「王船再現：台灣傳統福船式造船圖譜」，由造船、建築與藝術領域專家學者共同參與，透過實木王船進行傳統帆船技術研究，整理文獻並結合造船工程學與3D掃描技術，以現代科技重新詮釋傳統造船技藝，並將成果集結成冊，提供完整知識傳承。

海委會指出，書中涵蓋船舶特色、福船與王船歷史脈絡、傳統木造帆船基本結構與性能分析，搭配歷史圖像、照片及3D掃描正射影像、線圖、零配件與結構分解圖，呈現船舶技藝與構造。

國立成功大學表示，「船說－王船造船圖譜特展」7月31日前在勝利校區麗文書局展出，將呈現王船獨特藝術視野與造船哲學，並闡述王船圖譜背後歷史脈絡與設計理念。

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成功大學指出，展覽呈現「王船再現」書籍精華，並透過展示圖譜與實物，讓觀眾深入了解傳統造船技藝獨特魅力，引發民眾關注木造船舶性能與保存議題，進一步保護與傳承文化資產。不僅是一場藝術與工藝的對話，更是探索海洋文化重要平台。

海委會今天發布新聞稿指出，將持續推動海洋文化復振計畫，透過跨界合作與資源整合，攜手地方政府、學術機構與民間團體，推廣海洋文化知識建構、造舟技藝傳承及海洋藝文創作，盼有更多團隊加入，深化台灣海洋文化發展，提升民眾向海發展自信，開啟海洋文化新航程。（編輯：李錫璋）1140318